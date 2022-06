Wohin geht die Schaden- und Unfallversicherung: der Assekurata-Podcast

Wie entwickeln sich die wichtigen Zweige Kfz und Wohngebäude-Versicherung? Welche Themen stehen dort im Fokus? Wohin die Reise in der Schaden- und Unfallsparte geht, bespricht der Geschäftsführer der Kölner Rating-Agentur Assekurata, Dr. Reiner Will, in der neuen Folge des Assekurata-Podcasts mit Dennis Wittkamp, Fachkoordinator für die Schaden- und Unfallversicherung bei Assekurata.