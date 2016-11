Förderbank KfW bislang unter Vorjahr

Die niedrigen Zinsen haben im dritten Quartal deutliche Spuren in der Bilanz des Gewerbeimmobilien-Finanzierers Aareal Bank hinterlassen. Unter dem Strich verdiente das Institut mit 42 Millionen Euro zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.