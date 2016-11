Neuer Player im AIF-Segment

Swiss Life Asset Managers hat die Genehmigung zum Geschäftsbetrieb für eine neu gegründete Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erhalten.

Mit der Swiss Life KVG in Deutschland beabsichtigt der Schweizer Vermögensverwalter die Auflage offener und geschlossener Immobilien-Investmentvermögen nach deutschem Recht für institutionelle Investoren. Zudem soll ein Immobilien-Publikums-AIF für Privatanleger aufgelegt werden.

Mit dem vollständigen Erwerb des deutschen Immobilien-Spezialfonds- und Asset-Management-Hauses Corpus Sireo im Jahr 2014 hatte Swiss Life Asset Managers den Ausbau seines Marktauftritts vorbereitet.

Stefan Mächler, Chief Investment Officer der Swiss Life-Gruppe, sagt: “Mit der Swiss Life KVG schaffen wir die Plattform zur Auflage eigener Immobilienfonds in Deutschland. Hierüber möchten wir gemeinsam mit unserer deutschen Tochtergesellschaft Corpus Sireo das Geschäft mit institutionellen Investoren und Privatanlegern in einem der führenden europäischen Anlagemärkte vorantreiben.”

Erste Fonds in wenigen Wochen

Laut Mächler wird die Swiss Life KVG bereits in wenigen Wochen erste Fonds auflegen. Unterstützt wird Swiss Life dabei von Corpus Sireo. Das Unternehmen ist ein multidisziplinärer Immobilien-Dienstleister und als Fonds- und Asset Manager sowie Projektentwickler in Deutschland und im europäischen Ausland aktiv. Es bewirtschaftet Spezialfonds mit einem Volumen von aktuell 1,7 Milliarden Euro. Corpus Sireo besitzt Expertise und eigene Präsenz in den deutschen Regionalmärkten sowie im Gesundheitsimmobilien-Sektor, wo das Unternehmen nach Aussage von Swiss Life Asset Managers einer der führenden deutschen Fondsanbieter ist.

Fokus auf gesellschaftliche Megatrends

Bernhard Berg, Sprecher der Geschäftsführung von Corpus Sireo, sagt: “Mit der KVG ergänzen wir unser bereits etabliertes Fondsangebot aus Luxemburg durch die Auflage deutscher offener Immobilienfonds mit neuartigen Anlagestrategien sowie mit Fonds für institutionelle Investoren. Dabei werden wir einen Schwerpunkt auf die gesellschaftlichen Megatrends und deren Auswirkungen auf die Immobilienmärkte legen.”

Die Geschäftsleitung der Swiss Life KVG übernehmen Ingo Hartlief und Dr. Christine Bernhofer. Ingo Hartlief, Sprecher der Geschäftsführung der Swiss Life KVG, sagt: “Wir werden mit der Swiss Life KVG weitere attraktive Potenziale im deutschen Immobiliensektor erschließen. Damit unterstützen wir unsere Muttergesellschaft in einem der bedeutendsten europäischen Immobilienmärkte bei dem Ausbau ihrer Fondsaktivitäten.” (fm)