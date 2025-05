Reinvestieren, um die Zukunft zu gestalten

Drei Hauptvorteile der Reinvestition für Unternehmen sind zu nennen. Zunächst kann die Rentabilität des Unternehmens durch Reinvestitionen verbessert werden, insbesondere durch Produktivitätssteigerungen, die durch produktivere Investitionen erzielt werden. Zweitens stärken Reinvestitionen das organische Wachstum des Unternehmens. Schließlich deutet die Reinvestition von Gewinnen auf die Entscheidung zur Selbstfinanzierung hin, um eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit gewährleisten oder sogar antizyklische Investitionen tätigen zu können. Diese sicher nicht vollständige Liste der Vorteile von Reinvestitionen unterstreicht die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, denen es auf diese Weise gelingt, neue Entwicklungen zu erkunden, um sich unabhängig vom Zyklus und den langfristigen Marktbedingungen weiterentwickeln und neu erfinden zu können.

Die Geldanlage in Unternehmen, die einen Großteil ihrer Gewinne reinvestieren, anstatt sie auszuschütten, hat auch viele Vorteile, wenn es darum geht, die Qualität des Aktienmanagements zu verbessern. Zunächst kann die Reinvestition statt der Ausschüttung von Gewinnen eine dauerhafte Wertschöpfung fördern. Ein Unternehmen, das reinvestiert, sorgt sich um seine Zukunft und antizipiert künftige Herausforderungen. Dieser Ansatz ermöglicht ein persistentes Wachstum und verleiht dem Portfolio eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Marktumfeldern. Schließlich geht eine langfristige Vision in der Regel mit einem nachhaltigen Ansatz einher, der Lösungen bietet, die die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens sichern. Die Konzentration auf Unternehmen, die ihre Gewinne reinvestieren, fördert nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Herausforderungen und kann so langfristig eine starke Performance innerhalb eines Portfolios erzielen.

Genau diese Überlegungen sind die Grundlage der Strategie eines unserer Aktienfonds:

Carmignac Portfolio Grandchildren ist ein internationaler Aktienfonds, der sich auf die entwickelten Märkte konzentriert. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien, die wir als Qualitätstitel bezeichnen, d.h. Unternehmen, die eine hohe und nachhaltige Rentabilität aufweisen und ihre Gewinne reinvestieren. Der Fonds hält sich auch an strenge Nachhaltigkeitsstandards, weshalb er nach den SFDR-Richtlinien als Artikel 9 eingestuft ist. Die Titelauswahl beruht auf zwei bewährten Konzepten; der hohen und stabilen Rentabilität der Unternehmen und der Neigung der Unternehmen, ihre Gewinne zu reinvestieren.

Für Anleger, die auf der Suche nach einer nachhaltigen Anlagelösung sind, zeichnet sich Carmignac Portfolio Grandchildren durch einen eigenen Ansatz aus. Es geht den Fondsmanagern nicht nur darum, in vielversprechende Trends zu investieren, sondern auf Unternehmen zu setzen, die die Trends von gestern geprägt haben und die Trends von morgen prägen werden.

Entdecken Sie unseren Carmignac Portfolio Grandchildren Ansatz.

