IVD: Selbst genutzte Wohnungen sollten von Grunderwerbsteuer befreit werden

Die Einführung einer sogenannten Bürgerversicherung schafft nach Ansicht von Debeka-Chef Uwe Laue “keineswegs mehr Gerechtigkeit”. Vielmehr sei sie der Einstieg in eine Zwei-Klassen-Medizin, sagte der Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgruppe am Donnerstag in Koblenz.