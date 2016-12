“Klassische Lebensversicherung spielt eine untergeordnete Rolle”

Cash. sprach mit Dr. Thomas Wiesemann, Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG, über die Rolle der klassischen Lebensversicherung und erfolgreiche Investitionsstrategien.

Zum 1. Januar 2017 sinkt der Garantiezins weiter von 1,25 Prozent auf 0,9 Prozent. Wird denn die klassische Lebensversicherung in Zukunft überhaupt noch eine Rolle spielen?

Wiesemann: Die klassische Lebensversicherung spielt bei uns schon heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Neugeschäft im Bereich der privaten Altersvorsorge macht sie in diesem Jahr einen Anteil von unter zehn Prozent aus. Wenn man das mit der Situation vor nur einigen Jahren vergleicht, dann sieht man, dass sich die Struktur des Geschäfts enorm verändert hat. Wir haben uns sehr früh mit innovativen Ansätzen beschäftigt und in den letzten Jahren eine ganze Reihe an neuen Vorsorgeprodukten entwickelt. Auf diese Vorsorgekonzepte inklusive der Risikoprodukte entfallen mittlerweile somit mehr als 90 Prozent unseres Neugeschäfts. Diese Produkte sind Wachstumstreiber, weil sie auf die Herausforderungen unserer Zeit die richtige Antwort geben. Wir befinden uns ja nicht nur in einer Phase der niedrigen Zinsen, sondern auch in einer Phase einer fragilen Weltwirtschaft und hoher Schwankungsanfälligkeit auf den Kapitalmärkten. Beides spüren die Verbraucher, beides gilt es, in den Produkten zu berücksichtigen. Unsere neuen Produkte, mit denen wir eine neue Balance aus Sicherheit und Rendite geschaffen haben, verbinden beide Elemente, auf die es jetzt ankommt: chancenorientiertes Investieren in Kombination mit wesentlichen Garantien.

Welche Rolle spielt das Einmalbeitragsgeschäft bei Ihren alternativen Vorsorgekonzepten?

Bei unseren Vorsorgekonzepten mit mehr Ertragschance – sprich den Vorsorgekonzepten “Perspektive”, “Index Select”, “Komfort Dynamik” und “Invest Flex” – machen Verträge mit Einmalbeitrag bei den Neuabschlüssen einen Anteil von knapp 25 Prozent aus. Die zunehmende Bedeutung hat auch viel mit der Altersstruktur in Deutschland zu tun. Die Ergebnisse im Lebensversicherungsgeschäft wurden im dritten Quartal von einer höheren Marge aus Kapitalanlagen trotz der historisch niedrigen Zinsen begünstigt.

Seite zwei: “Wir bauen vor allem Substanzwerte aus”