Gesundheit trifft Rendite: Eine aktive ETF-Lösung für den Megatrend

„Reine Tracker lassen viel Wachstumspotenzial ungenutzt“, sagt Markus Peter, CEO von Bellevue Asset Management. Stattdessen setzt das Management auf sogenannte «Conviction»-Investments: Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, klaren Wachstumsperspektiven und absehbaren Kurskatalysatoren. Die Strategie basiert auf tiefgehenden Analysen, die über gängige Informationsquellen hinausgehen.

Wachstumsmarkt Gesundheit

Der Gesundheitsmarkt selbst bietet enormes Potenzial. Schon heute fließt mehr als 10% der weltweiten Wirtschaftsleistung in den Sektor, in den USA sind es sogar 17 %. Gleichzeitig zeigt sich: Die Renditespannen sind groß. 2024 erzielte die stärkste Aktie im MSCI World Healthcare Index plus 131 %, die schwächste minus 58 %1). Die Relevanz der Auswahl ist entscheidend und erfordert entsprechende Expertise.

Erfahrene Fondsmanager am Steuer

Verwaltet wird der ETF von Marcel Fritsch und Terence McManus, beide ausgewiesene Experten des Healthcare-Sektors. Unterstützt werden sie vom hauseigenen Team, das Bellevue seit der Gründung 1993 aufgebaut hat. Zusammen wollen sie durch gezieltes Stock-Picking den Vergleichsindex nachhaltig übertreffen.

Der Fonds ist UCITS-konform und an der Schweizer Börse SIX (CHF, USD) sowie an der Deutschen Börse Xetra (EUR) handelbar. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 %. Anlegerinnen und Anleger profitieren damit von der Kosteneffizienz, einfachen Handelbarkeit und Transparenz eines ETFs, kombiniert mit den Vorteilen aktiven Managements.

Gesundheit ist und bleibt einer der spannendsten Megatrends unserer Zeit. Bellevue ist Pionier bei Gesundheitsanlagen und bietet mit dem Bellevue Healthcare ETF eine weitere smarte Lösung, um Anleger am Wachstum dieses dynamischen Sektors partizipieren zu lassen.