Xtrackers Equity Enhanced Active ETFs – Aktive Strategien im ETF-Mantel

Die Xtrackers Equity Enhanced Active UCITS ETFs knüpfen daran an und gehen gezielt einen Schritt weiter: Sie verbinden die bewährte ETF-Kompetenz von Xtrackers mit der langjährigen Erfahrung der DWS im aktiven, quantitativem Aktienmanagement. So entsteht ein Ansatz, der Erfahrung, Flexibilität und Transparenz vereint. Die Verbindung aus klassischer ETF-Struktur und einem modernen, datenbasierten Auswahlprozess kann neue Perspektiven für alle eröffnen, die ihr Kernportfolio effizient strukturieren und dabei Chancen am Aktienmarkt wahrnehmen möchten.

Strukturierter Auswahlprozess für gezielte Aktienchancen

Im Mittelpunkt der Xtrackers Equity Enhanced Active UCITS ETFs steht der proprietäre DWS Qi-Ansatz. Über 5.000 Aktien weltweit werden dabei monatlich anhand von rund 200 ökonomisch begründeten Treibern analysiert – von Bewertung und Gewinnwachstum bis hin zu technischen Indikatoren. Die Gewichtung dieser Faktoren erfolgt dynamisch und passt sich laufend dem aktuellen Marktumfeld an. So gelingt es der Strategie seit Jahren, Renditetreiber zu identifizieren und das Portfolio danach auszurichten. Die Portfoliokonstruktion folgt dabei klaren Vorgaben zur Risikosteuerung: Ein moderater, aktiv kontrollierter Tracking Error (Performance-Unterschied zum Vergleichsindex) sorgt dafür, dass die Risikostruktur ähnlich der jeweiligen Benchmark bleibt. Gleichzeitig wird durch Stildiversifikation und die Berücksichtigung von Korrelationen zwischen den Faktorgruppen eine robuste und ausgewogene Aktienauswahl erreicht. Hinter den Strategien steht ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern und Research-Analysten, das ein Gesamtvermögen von mehr als 11 Milliarden Euro betreut.

Die ETFs im Überblick – Zahlen, Fakten und Einsatzmöglichkeiten

Die Xtrackers Equity Enhanced Active UCITS ETFs bieten also eine innovative Lösung, die sich flexibel in unterschiedliche Investmentstrategien integrieren lässt und auf einen bewährten, disziplinierten Prozess setzt. Sie eignen sich sowohl als Kernbaustein im Portfolio, oder um das klassische Index-Exposure gezielt zu erweitern, als auch als Ergänzung zu bestehenden passiven Anlagen. Wer beispielsweise bereits einen breiten ETF hält, kann mit einem Enhanced-ETF das gleiche Marktsegment abdecken und die Chancen auf Mehrrendite innerhalb eines kontrollierten Rahmens erhöhen. Die dynamische Auswahl und Gewichtung der Aktien hilft dabei, unterschiedliche Marktphasen aktiv zu adressieren. Die Produktpalette umfasst drei Fonds mit regionalem Fokus: World, Europe und USA.

Die Fonds sind nicht kapitalgeschützt. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl sinken als auch steigen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Fonds unterliegen einem Währungsrisiko. Devisenmärkte können sehr volatil sein. An Devisenmärkten können starke Kursschwankungen innerhalb sehr kurzer Zeiträume auftreten und dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht. Der Wert einer Aktienanlage ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zu denen unter anderem Marktbedingungen, aktuelle Wirtschaftslage, Branche, geografische Region sowie politische Ereignisse gehören. DWS International GmbH, 02. Oktober 2025, CRC:107647