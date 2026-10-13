16,2 Milliarden Dollar für Agritech - aber nicht jedes Modell überzeugt

Weltweit flossen 2025 16,2 Milliarden US-Dollar in Agrar- und Lebensmitteltechnologien, rund drei Prozent weniger als im Vorjahr. Hinter der sinkenden Summe steckt jedoch eine Verschiebung: Kapital konzentriert sich zunehmend auf Unternehmen mit belastbaren Geschäftsmodellen. Von Firat Koekler

Für Agritech-Unternehmen ist der große Zielmarkt zunächst eine gute Ausgangslage: Der Anpassungsdruck in der Landwirtschaft ist hoch und der Bedarf an effizienteren Verfahren offensichtlich. Für eine erfolgreiche Kapitalaufnahme für weiteres Wachstum oder einen späteren Verkauf reicht das jedoch nicht. Entscheidend ist, ob aus einer technologischen Lösung ein nachhaltig belastbares Geschäftsmodell entstanden ist, das auch unter realen Marktbedingungen überzeugt.

Für Investments ist diese Entwicklung besonders interessant, weil viele Lösungen auf einen strukturell wachsenden Bedarf treffen und ihre technische wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit heute deutlich besser messbar ist als noch vor einigen Jahren.

Der Markt wächst, aber nicht jedes Unternehmen wird finanzierbar

2025 wurden weltweit 16,2 Milliarden US-Dollar in Agrar- und Lebensmitteltechnologien investiert. Nach Angaben von AgFunder waren das drei Prozent weniger als im Vorjahr und die Zahl der Finanzierungsrunden sank sogar um zwölf Prozent. Gleichzeitig stiegen die Investitionen in Technologien für Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und biologische Forschung um sieben Prozent auf neun Milliarden US-Dollar. Diese gegenläufige Entwicklung ist aufschlussreicher als die Gesamtsumme: Kapital verschwindet nicht aus dem Markt, sondern konzentriert sich stärker auf Unternehmen mit belastbaren Anwendungen.

Der Innovationsbedarf ist dabei nicht allein konjunkturell getrieben. Landwirtschaftliche Betriebe müssen Produktivität, Ressourceneinsatz und Nachweisfähigkeit dauerhaft verbessern. Technologien, die hierzu einen messbaren Beitrag leisten, adressieren deshalb einen strukturellen Bedarf.

Für das Unternehmen lautet die zentrale Frage deshalb nicht nur, ob seine Technologie gebraucht wird, sondern ob Kunden für den konkreten Nutzen dauerhaft bezahlen. In einer Finanzierungsrunde prüfen Investoren, ob Einsparungen nachvollziehbar sind, die Implementierung wiederholbar ist und nach dem Pilotprojekt planbare Umsätze entstehen. Dieselben Nachweise sind auch in einem späteren Verkaufsprozess relevant. Bei kapitalintensiven Lösungen werden wiederkehrende Erlöse aus Wartung, Software, Ersatzteilen oder nutzungsabhängigen Modellen zum zentralen Bewertungshebel: Sie zeigen, ob aus einmaligen Projekten ein planbares, skalierbares Geschäftsmodell entsteht.

Die Kapitalform muss zum Entwicklungsstand passen

Nicht jedes Agritech-Modell benötigt dieselbe Finanzierung. Softwareunternehmen können Wachstumskapital häufig schrittweise aufnehmen. Hersteller von Robotik oder Hardware müssen dagegen Produktion, Lager, Service und Working Capital finanzieren, bevor Skaleneffekte greifen. Biotech-Anbieter tragen lange Entwicklungs- und Zulassungszyklen. Wer diese Unterschiede in der Finanzierungsplanung unterschätzt, kann trotz guter Technologie in eine strukturelle Kapitallücke geraten.

Gerade diese Vielfalt eröffnet unterschiedliche Investmentprofile: von skalierbaren Softwaremodellen mit wiederkehrenden Erlösen über kapitalintensive Hardwareanbieter bis zu forschungsgetriebenen Biotech-Unternehmen, deren Wert vor allem in Schutzrechten und Entwicklungsfortschritt liegt.

Daraus folgt eine einfache, aber oft vernachlässigte Regel: Kapitalbedarf und technischer Meilenstein müssen zusammenpassen. Eine Finanzierungsrunde sollte nicht nur Zeit kaufen, sondern ein klar definiertes Risiko reduzieren, etwa die technische Validierung, den regulatorischen Fortschritt, die Industrialisierung oder den Nachweis wiederkehrender Nachfrage. Gelingt das nicht, steht das Unternehmen in der nächsten Runde vor denselben Fragen, nur mit höherem Kapitalverbrauch.

Dass M&A im Vergleich zum klassischen Börsengang für AgriTech-Unternehmen derzeit der maßgebliche Exit-Kanal ist, zeigt auch eine Auswertung von CropLife: Alle 25 im ersten Halbjahr 2026 erfassten Exits erfolgten über M&A-Transaktionen.

Was Agritech-Unternehmen für Investoren und Käufer attraktiv macht

Innerhalb des Agritech-Marktes lassen sich vier wesentliche Sub-Sektoren unterscheiden: Precision Farming, Automation, Supply Chain & Livestock sowie Agricultural BioTech. Daneben bestehen weitere spezialisierte Anwendungsfelder. Geschäftsmodelle, Kapitalbedarf und Entwicklungsrisiken unterscheiden sich dabei erheblich.

Ein Anbieter im Precision Farming sollte nicht nur erfolgreiche Pilotprojekte vorweisen, sondern belegen, dass seine Lösung auf unterschiedlichen Betrieben sowie unter wechselnden Boden- und Wetterbedingungen zuverlässig funktioniert. Für Investoren und potenzielle Käufer sind dabei im Kern dieselben Fragen relevant: Welche Einsparungen erzielt der Kunde tatsächlich? Wie aufwendig sind Installation und Service? Wie schnell zeigt sich der wirtschaftliche Nutzen der Lösung und lässt sie sich skalieren? Ebenso wichtig sind der weitere Kapitalbedarf und planbare Erlöse. Ist die Technologie zudem mit bestehenden Maschinen, Softwarelösungen und Vertriebsstrukturen kompatibel, erhöht das ihre Attraktivität zusätzlich.

Die Übernahmen von AgBiTech (USA) durch BASF (Deutschland) und Intrinsyx Bio (USA) durch Syngenta (Schweiz) zeigen, dass Konzerne gezielt Entwicklungszeit und bereits geleistete Investitionen zukaufen. Ein kleiner Biotech-Anbieter kann daher auch ohne Umsätze hochinteressant sein, wenn er jahrelange Forschung und ein weit entwickeltes Produkt mitbringt. Bleiben dagegen Wirksamkeit, Zulassung oder Herstellung ungeklärt, übernimmt der Käufer vor allem Entwicklungsrisiken, und das drückt die Bewertung.

Anbieter von Agricultural Data Platforms müssen zeigen, dass ihre Daten kontinuierlich verfügbar, qualitativ konsistent und rechtlich nutzbar sind. Entscheidend ist, ob daraus ein skalierbares Erlösmodell entsteht und die Daten einen schwer nachbildbaren Zugang schaffen oder ein bestehendes Angebot sinnvoll ergänzen. Dafür braucht es vor allem eine belegte Zahlungsbereitschaft der Kunden. Besonders attraktiv können solche Plattformen werden, wenn sie den landwirtschaftlichen Betrieb mit Verarbeitung, Handel, Versicherern oder Finanzierungspartnern verbinden. Mit der Zahl der angebundenen Nutzer und Datenquellen kann dann auch ihr strategischer Wert steigen.

Frühzeitig die richtigen Voraussetzungen schaffen

Unternehmen sollten sich lange vor einer Finanzierungsrunde oder einem Verkaufsprozess mit ihrer Finanzierbarkeit auseinandersetzen. Dafür müssen sie über einen längeren Zeitraum nachvollziehbar dokumentieren, wie intensiv ihre Lösung genutzt wird, welche Einsparungen sie auf Kundenseite erzielt und welcher Aufwand bei Implementierung und Service entsteht. Wiederkehrende Umsätze und Wiederkaufsraten zeigen zusätzlich, ob das Geschäftsmodell auch über einzelne Pilotprojekte hinaus trägt. Auf dieser Grundlage lassen sich der künftige Kapitalbedarf und der Weg bis zum nächsten wertsteigernden Meilenstein realistisch planen.

Auch die Anschlussfähigkeit an bestehende Strukturen beeinflusst die Finanzierung und den Verkauf. Offene Schnittstellen, dokumentierte Datenmodelle und klar geregelte Schutz- und Nutzungsrechte reduzieren den Integrationsaufwand für einen späteren Partner oder Käufer. Umgekehrt belasten Abhängigkeiten von einzelnen Großkunden, Förderprogrammen, Schlüsselpersonen oder nur einem denkbaren Erwerber die Bewertung. Spezialisierung ist nur dann ein Vorteil, wenn sie Differenzierung schafft, ohne neue Abhängigkeit zu erzeugen.

Exit-Fähigkeit entsteht lange vor dem Verkaufsprozess

Für Unternehmen beginnt ein gut vorbereiteter Exit nicht mit der Suche nach Käufern. Entscheidend ist vielmehr, frühzeitig an den Stellschrauben zu arbeiten, die den Unternehmenswert und die Transaktionsfähigkeit erhöhen. Dazu gehören eine klare Differenzierung im Markt, der Abbau von Kunden- und Personenabhängigkeiten, dokumentierte Prozesse und planbare Erlöse. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, können Finanzinvestoren und strategische Käufer das Geschäftsmodell, seine Skalierbarkeit und die Risiken verlässlicher beurteilen.

Der Agritech-Markt bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen für Finanzierungen und Transaktionen, die je nach Konstellation Wachstum, Marktzugang oder die Skalierung spezialisierter Technologien unterstützen können. Die Bandbreite der Geschäftsmodelle bietet dabei Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Investorenprofile und strategische Interessen.

Der Problemdruck in der Landwirtschaft ist real, viele Technologien sind reifer geworden und strategische Käufer suchen gezielt nach Fähigkeiten, die sich intern nur langsam oder in ihren Konzernstrukturen erst gar nicht aufbauen lassen. Trotzdem wird nicht jede Nische finanziert und nicht jede Spezialisierung zum Exit-Vorteil. Kapital folgt den Unternehmen, die nicht nur eine relevante Technologie besitzen, sondern deren wirtschaftlichen Nutzen, Skalierbarkeit und strategische Anschlussfähigkeit nachhaltig belegen können.

Autor Firat Köker ist Executive Director bei ox8 Corporate Finance. Er begleitet Investments und Finanzierungen im AgriTech-Markt