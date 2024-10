300 Millionen Deal: Deutsche Wohnen verkauft Katharinenhof-Gruppe

Die Deutsche Wohnen SE hat eine Vereinbarung zur Veräußerung der Katharinenhof-Gruppe, bestehend aus 27 Pflegeeinrichtungen in Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen, sowie der Betriebsplattform für insgesamt mehr als 300 Millionen Euro unterzeichnet.

Käufer der Pflegeeinrichtungen ist ein durch Civitas Investment Management („CIM“) in Luxemburg begebener Fond, mit dem alleinigen Fokus auf Investitionen in soziale Infrastruktur in Deutschland und

Europa.

Bei der Transaktion begleitet wurde CIM durch TSC Real Estate aus Berlin. Das operative Geschäft aller Einrichtungen übernimmt der größte private Anbieter stationärer und ambulanter

Pflegedienstleistungen in Deutschland, die Alloheim-Gruppe. Der Pflegebetrieb soll damit in gewohnter Qualität weitergeführt werden.

Das Closing der Transaktion ist für Ende 2024 vorgesehen.

Im Rahmen einer weiteren Transaktion hat sich die Deutsche Wohnen über die Veräußerung von 7 Development-Projekten an einen von HIH Invest Real Estate verwalteten Fonds geeinigt. Das erste Closing der Transaktion ist für Ende 2024 vorgesehen. (dpa-AFX)