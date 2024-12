Advent, Advent: Millionenschäden durch brennende Weihnachtsbäume

Neben aller Vorfreude auf Weihnachten, die Adventszeit kann brandgefährlich werden. „Rund um Weihnachten werden den Versicherern rund 6.000 zusätzliche Feuerschäden gemeldet, die im Jahr 2023 Schäden von rund 27 Millionen Euro verursacht haben“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Insgesamt ist die Zahl der zusätzlichen Brandschäden zwar nicht gestiegen, aber der Schadendurchschnitt hat mit 4.600 Euro den bisherigen Höchststand erreicht. „Die höheren Schäden sind vor allem darauf zurückzuführen, dass der Anteil teurer Wohnungsbrände gestiegen ist“, so Asmussen.

Häufige Brandursachen sind in Flammen aufgegangene Adventskränze oder Weihnachtsbäume – oft aus Unachtsamkeit. „Leider werden oft einfache Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend beachtet. Deshalb kommt es immer wieder zu Bränden. Beispielsweise dürfen Kerzen am Adventskranz oder am Weihnachtsbaum nicht unbeaufsichtigt brennen“, so Asmussen. Zum Jahreswechsel ebenso brandgefährlich: querfliegende Silvesterraketen und unachtsam gezündete Feuerwerkskörper.

Insgesamt leisteten die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer für rund 330.000 Feuerschäden im gesamten Jahr 2023 rund 2,1 Milliarden Euro.