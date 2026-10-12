Aeiforia wird Fördermitglied des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat mit Aeiforia seit Oktober 2026 ein neues AfW-Fördermitglied gewonnen. Das Beratungsunternehmen will Vermittlern komplexe Entwicklungen in der Altersvorsorge verständlich machen.

Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat ein neues Fördermitglied. Seit Oktober 2026 unterstützt das auf Altersvorsorge spezialisierte Beratungsunternehmen Aeiforia den Verband fachlich. Das AfW-Fördermitglied Aeiforia berät seit 2011 Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, wie der AfW mitteilt.

Was das AfW-Fördermitglied Aeiforia für Vermittler leisten soll

Ziel des Unternehmens ist, komplexe Entwicklungen in der Altersvorsorge für Maklerinnen und Makler verständlich aufzubereiten. Dazu gehört den Angaben zufolge, regulatorische und fachliche Veränderungen frühzeitig einzuordnen und sie in konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Beratungspraxis zu übersetzen. Gründer und Geschäftsführer Martin Gattung ordnet die Partnerschaft so ein: „Die Altersvorsorge steht vor einem grundlegenden Wandel. Dabei muss die Perspektive der unabhängigen Vermittler eine starke Rolle spielen.“ Der AfW vertrete diese Perspektive mit einer klaren Stimme, erklärt Gattung weiter. Mit seiner Expertise wolle Aeiforia dazu beitragen, Altersvorsorge für Vermittler und deren Kunden einfacher und besser zu machen.

Darum setzt der AfW auf den neuen Förderpartner

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, begründet die neue Partnerschaft mit dem fachlichen Zugewinn für die Verbandsmitglieder. „Mit Aeiforia gewinnen wir einen Förderpartner, der tiefes fachliches Know-how in der Altersvorsorge mit einem offenen Blick für die Praxis verknüpft. Gerade angesichts der Veränderungen in der privaten Altersvorsorge ist dieser Austausch für unsere Mitglieder besonders wertvoll“, sagt Wirth.

Der AfW vertritt nach eigenen Angaben etwa 40.000 Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler sowie unabhängige Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlerinnen und -vermittler aus mehr als 2.100 Mitgliedsunternehmen.