ALH-Chef Bohn: „In diesem Umfeld sehr zufrieden“

Die Alte Leipziger Lebensversicherung steigerte ihr Neugeschäft gegen laufenden Beitrag um 3,2 Prozent auf 220 Millionen Euro, jedoch liegt das Gesamtergebnis rund 14 Prozent unter 2022, bedingt durch den Rückgang im Einmalbeitragsgeschäft aufgrund steigender Leitzinsen. Im Bestand erhöhte die Lebensversicherung ihre Einnahmen um drei Prozent auf 445 Millionen Euro.

Die Hallesche Krankenversicherung erzielte mit einem Monatssollbeitrag von 7,2 Millionen Euro ihr stärkstes Neugeschäftsergebnis, das 49 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Die Vollversicherung trieb das Wachstum an, mit einem Anstieg von 55 Prozent. Die betriebliche Krankenversicherung verzeichnete ein Neugeschäftsergebnis, das 34 Prozent über dem Vorjahr liegt. Die Brutto-Beiträge wuchsen um acht Prozent auf über 1,5 Milliarden Euro.

Die Alte Leipziger Sachversicherung erwartet mit 100 Millionen Euro das bisher stärkste Neugeschäft ihrer Geschichte, vor allem durch die Privatschutz-Sparte. Die Beitragseinnahmen im Privatschutzsegment sollen um 15 Prozent auf über 480 Millionen Euro wachsen. Preissteigerungen im Kraftfahrtbereich und Naturereignisse beeinflussten die Netto Combined Ratio, die bei 100 Prozent erwartet wird.

„Vor uns liegt ein herausforderndes Geschäftsjahr“

Der Gesamtumsatz der ALH Gruppe soll auf 5,3 Milliarden Euro steigen, im Vergleich zu 5,2 Milliarden Euro im Jahr 2022. Dieser Wert beinhaltet die Ergebnisse der Alte Leipziger Bauspar und der Alte Leipziger Trust. Die Bauspar-Gesellschaft erwartet eine beantragte Bausparsumme von 1,6 Milliarden Euro, das zweithöchste Ergebnis ihrer Geschichte. Die Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft verzeichnete eine steigende Nachfrage nach ihren Strategiefonds, mit einem Gesamtfondsvolumen, das um 15 Prozent gewachsen ist.

„Die gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen haben sich 2023 gegenüber dem Vorjahr noch verschärft. In diesem Umfeld sind wir sehr zufrieden, dass die ALH Gruppe insgesamt weiter gewachsen ist. Besonders freut uns natürlich, dass einzelne Gesellschaften sogar Rekordgeschäfte erzielt haben“, so Vorstandschef Christoph Bohn. „Vor uns liegt ein nicht minder herausforderndes Geschäftsjahr, in dem uns insbesondere die Themen Digitalisierung, Demografie, Nachhaltigkeit und Arbeitgeber-Attraktivität beschäftigen werden.“