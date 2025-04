Alexander Mayer wird neuer Finanzvorstand der ALH Gruppe

Alexander Mayer (50) wird künftig als Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit und der Alte Leipziger Holding AG für ein Kapitalanlagevolumen von über 44 Milliarden Euro sowie das Rechnungswesen und den Zahlungsverkehr verantwortlich sein.

Der studierte Finanzexperte bringt mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit: Seit 2002 war er für die Wüstenrot & Württembergische AG tätig, seit 2013 in leitender Funktion. 2019 rückte er in den Vorstand der Württembergischen Lebensversicherung AG und der Württembergischen Versicherung AG auf, 2020 folgte die Berufung in den Konzernvorstand der W&W AG. Dort war er zuletzt für Rechnungslegung, Controlling, Risikomanagement und Compliance zuständig.

Martin Rohm geht in den Ruhestand. Foto: ALH

Mayers Vorgänger Martin Rohm (62) verlässt die ALH Gruppe nach insgesamt 34 Jahren in der Versicherungsbranche, davon 29 Jahre als Vorstandsmitglied. Seit 2013 war er im Vorstand der ALH Gruppe tätig und hat das Finanzressort durch unterschiedlichste Marktphasen und Krisen mit sicherer Hand geführt. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm für seine langjährige, engagierte Arbeit.