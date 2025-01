Alte Leipziger: Häsch folgt auf Sattler

In seiner neuen Funktion tritt er die Nachfolge von Matthias Sattler (66) an, der Ende 2024 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Als gelernter Sozialversicherungsfachangestellter mit anschließender Ausbildung zum Spezialisten für betriebliche Altersversorgung (bAV) und Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt ist Häsch bereits seit 1998 in der Versicherungsbranche tätig, seit 2001 im Vertrieb. Bevor er im Dezember 2014 zur Alte Leipziger Lebensversicherung kam, war er unter anderem fast zehn Jahre als selbstständiger Versicherungsmakler tätig. Bei der Alte Leipziger übernahm er 2017 die Leitung der Vertriebsdirektion Süd und 2022 zusätzlich die Bereichsleitung des dezentralen Vertriebs.