Alte Leipziger macht BU-Leistungsantrag digital

Versicherte können einen möglichen BU-Leistungsfall bei der Alten Leipziger jetzt online anmelden. Für junge Kunden gibt es zusätzlich ein kostenfreies Orientierungsgespräch bei psychischen Belastungen. Wie die neuen Angebote funktionieren.

Mit dem neuen Service e-Leistung können Versicherte der Alten Leipziger die Erstanmeldung eines möglichen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsfalls online erledigen. Die erforderlichen Angaben lassen sich digital erfassen, Unterlagen direkt übermitteln.

Damit ergänzt der Versicherer seine digitalen Prozesse in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Seit Juni unterstützt e-Risiko bereits die Risikoprüfung in der Beratung. e-Leistung setzt bei der möglichen Anmeldung eines Leistungsfalls an.

Die persönliche Betreuung bleibt bestehen. Versicherte haben weiterhin einen festen Ansprechpartner. Auf Wunsch kann der Antrag auch telefonisch gemeinsam aufgenommen werden.

Orientierungsgespräch für junge BU-Kunden

Zusätzlich bietet die Alte Leipziger ein kostenfreies Orientierungsgespräch für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 21 Jahren an. Psychologinnen und Psychologen des Kooperationspartners IVP helfen ihnen, ihre Situation einzuordnen und passende Unterstützung zu finden.

Das Gespräch ergänzt bestehende Gesundheitsservices des Versicherers. Dazu zählen Risikoselbsttests, ein Terminservice für die Suche nach psychotherapeutischer Unterstützung sowie Online-Programme zu Stress, Depressionen, Angststörungen und Burnout.