Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Alte Leipziger macht BU-Leistungsantrag digital

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Alte Leipziger
Die Alte Leipziger digitalisiert die BU-Leistungsanmeldung und bietet jungen Kunden Orientierung bei psychischen Belastungen.

Versicherte können einen möglichen BU-Leistungsfall bei der Alten Leipziger jetzt online anmelden. Für junge Kunden gibt es zusätzlich ein kostenfreies Orientierungsgespräch bei psychischen Belastungen. Wie die neuen Angebote funktionieren.

Mit dem neuen Service e-Leistung können Versicherte der Alten Leipziger die Erstanmeldung eines möglichen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsfalls online erledigen. Die erforderlichen Angaben lassen sich digital erfassen, Unterlagen direkt übermitteln.

Damit ergänzt der Versicherer seine digitalen Prozesse in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Seit Juni unterstützt e-Risiko bereits die Risikoprüfung in der Beratung. e-Leistung setzt bei der möglichen Anmeldung eines Leistungsfalls an.

Die persönliche Betreuung bleibt bestehen. Versicherte haben weiterhin einen festen Ansprechpartner. Auf Wunsch kann der Antrag auch telefonisch gemeinsam aufgenommen werden.

Orientierungsgespräch für junge BU-Kunden

Zusätzlich bietet die Alte Leipziger ein kostenfreies Orientierungsgespräch für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 21 Jahren an. Psychologinnen und Psychologen des Kooperationspartners IVP helfen ihnen, ihre Situation einzuordnen und passende Unterstützung zu finden.

Das Gespräch ergänzt bestehende Gesundheitsservices des Versicherers. Dazu zählen Risikoselbsttests, ein Terminservice für die Suche nach psychotherapeutischer Unterstützung sowie Online-Programme zu Stress, Depressionen, Angststörungen und Burnout.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Titel Cash. Ausgabe 10/26
Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Das könnte Sie auch interessieren:
Wissen, was los ist - mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/alte-leipziger-macht-bu-leistungsantrag-digital-727726/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.