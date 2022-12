AS Gruppe kauft an und schüttet aus

Die AS Unternehmensgruppe Holding – ein Immobilienentwickler, Investmentmanager und Bestandshalter aus Berlin – hat kurz vor dem Jahreswechsel eine weitere Wohnanlage in Magdeburg erworben. Ein anderes Projekt schreitet derweil voran.

Die dreigeschossige Wohnanlage in Magdeburg wurde 1938 in Massivbauweise auf einem 2.175 Quadratmeter großen Grundstück errichtet, teilt das Unternehmen mit. Auf einer Wohnfläche von 1.833,6 Quadratmetern verteilen sich demnach Wohneinheiten mit 55 bis 85 Quadratmetern Wohnfläche.

Das Wohnhaus wurde den Angaben zufolge 2010 vom Voreigentümer umfassend saniert, wobei unter anderem auch eine Balkonanlage angesetzt wurde. Aktuell sind alle Wohneinheiten vermietet und das Gebäude befinde sich in einem äußerst gepflegten und soliden Zustand. Das Mehrfamilienhaus liegt im Stadtteil „Stadtfeld West“ der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, welcher sich zusammen mit dem Stadtteil „Stadtfeld Ost“, westlich unmittelbar an das Magdeburger Stadtzentrum anschließt.

Verkäufer ist ein privater Wohnimmobilienbestandshalter aus Magdeburg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Objekt wurde Off-Market angeboten. „Mit diesem Ankauf schließen wir unsere erfolgreiche Ankaufsserie in Magdeburg für dieses Jahr ab, wir werden aber unsere Ankäufe , nicht nur in Magdeburg, stetig weiter ausbauen. Allein für erste Quartal 2023 haben wir aktuell über 800 Wohneinheiten in der Ankaufsprüfung“ so Frank Ziemann, Leiter Transaktion und Einkauf bei der AS Unternehmensgruppe Holding.

Sechs Prozent Zinsen in Dessau

Das Unternehmen teilt zudem mit, kurz vor Weihnachten die zweite Zinszahlung für ein Crowdinvesting-Projekt in Dessau an ihre Anleger ausgeschüttet zu haben. „Unsere Investoren können sich also noch vor dem eigentlichen Stichtag, dem 31. Dezember 2022, über den Geldeingang freuen“, sagt Andreas Schrobback, CEO und Gründer der AS Unternehmensgruppe.

Für die Bestandswohnanlage „Stadtquartier Ellerbreite“ in Dessau hat das Unternehmen im Februar dieses Jahres eine festverzinsliche Unternehmensbeteiligung emittiert. Kapitalanleger konnten sich zu sechs Prozent Verzinsung pro Jahr beteiligen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. „Zu den Anlegern zählten private und institutionelle Investoren“, so Schrobback.

„Zwischenzeitlich ist die gesamte Wohnanlage mit 114 Wohnungen vollständig durchreserviert und alle Wohnungen platziert. 75 Wohnungen der Anlage sind bereits beurkundet und verkauft. Wir gehen von einer Schließung des Objekts bis Februar 2023 aus“, ergänzt Stanimir Panic, Head of Business Development & Sales des Unternehmens.