Hitliste Gewerbeversicherungen: Auf diese Policen setzen KMU

Wie bereits 2023 bleibt im ersten Quartal 2024 die Betriebshaftpflichtversicherung über alle Branchen hinweg am gefragtesten. Rund 60 Prozent aller abgeschlossenen Gewerbeversicherungen entfallen auf die Betriebshaftpflichtversicherung. „Grundsätzlich benötigt nicht jeder Unternehmer jeden Schutz. Die Betriebshaftpflicht ist für die meisten Kleinst- und Kleinunternehmer allerdings Pflicht“, sagt Payam Rezvanian, Mitglied der Geschäftsleitung bei Finanzchef24.

Nach Angaben von Rezvanian bieten in dem Marktsegment sehr viele Gesellschaften Lösungen an. Ansgesicht der guten Auswahl und des soliden Wettbewerb lohne sich der Versicherungsvergleich. Der Durchschnittspreis für eine Betriebshaftplicht-Police ist im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr von 300 auf 287 Euro gesunken. Allerdins sei die Schwankungsbreite mit Blick auf Unternehmensgrößen und Branchen enorm, so Rezvanian.

Betriebshaftpflicht auf Platz 1

Laut Finanzchef24 wird die Betriebshaftpflicht am häufigsten von Hausmeistern und Gebäudereinigern, Onlinehändlern, Bauunternehmen sowie Kosmetikerinnen, Fitnesstrainern und Fußpflegerinnen angefragt. Schaut man dann auf die tatsächlichen Abschlüsse des ersten Quartals, so entfallen 22 Prozent auf Handwerk und produzierendes Gewerbe, gefolgt von Lifestyle- und Heilberufen mit 19 Prozent. Es folgen Betriebe des Baugewerbe mit rund 17 Prozent und die Beauty- und Wellnessbranche mit elf Prozent.

1. Handwerk & produzierendes Gewerbe 22% 2. Lifestyle & Heilberufe 19% 3. Baugewerbe 17% 4. Beauty & Wellness 11% Quelle: Finanzchef24

Vermögensschadenshaftplicht sind ebenfalls Beraters Liebling

Auf dem zweiten Platz der Auswertung rangiert die Vermögensschadenshaftpflicht. Rund zwei von zehn bei Finanzchef24 abgeschlossenen Versicherungen entfallen im ersten Quartal 2024 auf diese Kategorie. Derzeit 420 Euro müssen Selbständige für den Schutz im Schnitt jährlich aufbringen – und damit 40 Euro oder rund 11 Prozent mehr als im Vorjahr (380 Euro).

Nach Angaben vor Rezvanian schützt die VSH Unternehmer, die in beratenden und dienstleistenden Berufen tätig sind – also etwa Rechtsanwälte, IT-Dienstleister, Agenturen, Makler, Architekten oder Wirtschaftsprüfer. „Vereinfacht gesagt kommen Selbständige, die mit Hemd oder Kostüm arbeiten, um eine solche Absicherung nicht herum. Sie deckt finanzielle Risiken aus Haftpflichtansprüchen ab und sichert im Ernstfall die berufliche Existenz“, sagt Rezvanian mit Blick auf Folgeschäden, die sich aus einer falschen Berechnung, Programmierung oder Beratung ergeben können.

Die Nachfrageliste nach Policen wird von Unternehmensberatungen, Rechtsanwälten sowie Haus- und Grundstücksverwaltungen angeführt. Mehr als jeder zweite Abschluss (55 Prozent) kommt laut Finanzchef24 aus der Berater-, Medien- und IT-Branche.

28 Prozent der Abschlüsse entfallen auf Freie Berufe wie Rechtsanwälte, Journalisten oder Steuerberater. Anders als bei der Betriebshaftpflicht bieten in dem Segment zwar nur noch rund halb so viele Versicherungsunternehmen Lösungen an, Interessierte können dennoch aus ausreichend vielen Anbietern schöpfen.

Gastro und Handel suchen Schutz für Ware und Einrichtung

Die sogenannte Geschäftsinhaltsversicherung befindet sich ebenfalls im Top-3-Ranking der gefragtesten Absicherungen. Rund 1,5 von zehn abgeschlossenen Versicherungen entfällt im ersten Quartal 2024 auf diese Versicherungsart, die Betriebseinrichtung, Vorräte, Waren und Produkte absichert. Dazu zählen sowohl Schreibtische und Mobiliar als auch technische Einrichtung wie Computer, Maschinen und Werkzeuge.

„Die höchste Nachfrage verzeichnen wir aus den Branchen Handel, Gastro und Hotel. Aber auch Fotografen interessieren sich wegen der teuren Ausrüstung“, so Rezvanian. Die internen Auswertungen von Finanzchef24 zeigen, dass jeder vierte Abschluss (25 Prozent) wird von einem Händler getätigt, jeder Sechste (16 Prozent) vom einen Gastronomie- oder Hotelbetreiber, rund 15 Prozent von Unternehmern aus der Beauty- und Wellnessbranche.

Auch bei der Geschäftsinhaltsversicherung können Interessierte laut Finanzchef24 ein gutes Dutzend Anbieter und Produkte vergleichen. Die Durchschnittspolice kostete im ersten Quartal 2024 mit 220 Euro rund 30 Euro weniger als noch 2023 (250 Euro).

Auf dem vierten Platz des Rankings folgt die Rechtsschutzversicherung auf die spartenübergreifend ebenfalls rund jeder zehnte Abschluss entfällt.

Die Transportversicherung fristet laut Finanzchef24 ein Nischendasein und wird vor allem von Betrieben von Spediteuren und Paketboten nachgefragt und gekauft. Stark im Kommen sind laut Financhef24 inzwischen auch Cyberrisk-Lösungen.

Die beliebtesten Gewerbeversicherungen