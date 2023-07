Ausbau der Cash.-Redaktionsspitze

Dazu zählen neben dem Podcast „Die Zwei & Dein Geld“ die Befüllung der von Cash. betriebenen Social-Media- Kanäle sowie die Planung und Nutzung des neuen Greenscreen-Studios von Cash. Gemeinsam mit Cash.-Chefredakteur Frank O. Milewski wird sich Kim Brodtmann zudem mit der Entwicklung neuer sowie der Weiterentwicklung bestehender Online-Formate und mit der Sicherung der redaktionellen Identität des Portals und der Marke Cash. Online befassen. Für Cash.-Vorstand Gerhard Langstein ist der Ausbau der Redaktionsspitze die logische Weiterentwicklung der „Digital First“-Strategie von Cash. „Mit der Erweiterung der Chefredaktion tragen wir dieser Strategie auch personell Rechnung. In der Außenwirkung erwarte ich zudem eine noch größere Aufmerksamkeit für die zahlreichen digitalen Formate von Cash.“, so Langstein.

Und Cash.-Chefredakteur Frank O. Milewski sekundiert: „Ich freue mich, zusammen mit Kim Brodtmann, mit dem ich bereits in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, die rasch wachsenden digitalen Herausforderungen in den Sektionen Redaktion und Content in Chancen umwandeln und diese für Cash. gewinnbringend nutzen zu können. Eine zunehmende Dynamik in allen Bereichen der Finanzwirtschaft erfordert darüber hinaus schnelle und umfassende digitale Antworten und Umsetzungen.“

Kim Brodtmann begann seine Tätigkeit für Cash. von der „Finanzwelt“ kommend im Jahr 2013. Seit 2018 ist er für das Ressort Finanzberater verantwortlich. Zuvor leitete er bereits die Ressorts Sachwertanlagen und Versicherungen. Der Volljurist verantwortet auch die Berichterstattung im Bereich Recht und Steuern.