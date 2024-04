Axa integriert Pflege-Assistance in die bKV

Ziel sei es, gemeinsam mit dem Partner MD Medicus Versicherte und deren Angehörige bei einem Pflegefall zu unterstützen, teilte der Versicherer mit. Über eine Service-Hotline seien Pflegeprofis von MD Medicus rund um die Uhr erreichbar. Der Dienstleister berät nicht nur vor und bei Eintritt eines Pflegefalls, sondern hilft auch dabei, die passende Pflege zu organisieren und das auch sehr kurzfristig, betont der Versicherer.

Im Pflegefall wird die Unterbringung beziehungsweise Versorgung zum bald möglichsten Zeitpunkt garantiert – in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung und Meldung des Versicherungsfalles beim Servicetelefon.

Sollte kein Platz in der gewünschten stationären Zielpflegeeinrichtung kurzfristig verfügbar sein, organisiert MD Medicus die Unterbringung in einer alternativen Pflegeeinrichtung. Bei Verfügbarkeit eines Pflegeplatzes in der Wunschpflegeeinrichtung wird auch der Verlegungstransport organisiert.

Wichtige Soforthilfe: Pflegeheimplatzgarantie

Darüber hinaus bietet die „Pflege-Assistance“ Informationen und Beratungen zu zahlreichen weiteren unmittelbaren und mittelbaren Pflegeleistungen wie haushaltsunterstützenden Dienstleistungen, Hausnotrufsystemen, Anträgen von Pflegeleistungen oder Vorsorgevollmachten.

Ebenso erhalten die Versicherten Unterstützung bei der Organisation der Lieferung von Hilfsmitteln wie Pflegebetten oder Pflegerollstühlen und der Vermittlung oder Organisation von Dienstleistungen wie der Wohnungsreinigung oder der Kinderbetreuung.