EXTRA bKV: Der strategische Erfolgsfaktor

Die Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversicherer (PKV) sind beeindruckend. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) verzeichnet auch im Jahr 2024 ein starkes Wachstum. Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) bieten inzwischen 56.500 Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern eine vollständig vom Arbeitgeber finanzierte bKV an.

Das entspricht einem Zuwachs von 43,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem die Zahl bereits um 41,9 Prozent auf 39.300 Betriebe gestiegen war. Insgesamt profitieren laut PKV-Verband inzwischen 2,53 Millionen Beschäftigte von dieser Zusatzleistung, ein Anstieg um 20 Prozent im Vergleich zu 2023.

Und dennoch liegt die Marktdurchdringung der bKV insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) noch unterhalb ihres Potenzials. Laut aktuellen Studien ist gerade dort der Beratungsbedarf hoch: Viele Unternehmen kennen die Möglichkeiten nicht oder scheuen den administrativen Aufwand. Genau hier setzen Versicherer und Vermittler an. Digitale Tools, einfache Antragsprozesse und modulare Tarifstrukturen machen die bKV heute so flexibel und administrierbar wie nie zuvor. Das reduziert die Einstiegshürden und erleichtert die Integration in bestehende HR-Prozesse.

Dabei fällt die bKV, so denn ihre Existenz bei Mitarbeitenden bekannt ist, auf fruchtbaren Boden. Umfragen zufolge schätzen rund 45 Prozent der Befragten eine betriebliche Krankenversicherung als wichtiger ein als andere Zusatzleistungen wie Jobtickets oder Firmenhandys. Für jeden vierten Arbeitnehmer hat sie sogar einen höheren Stellenwert als eine Gehaltserhöhung. Besonders unter den 18- bis 29-Jährigen findet die bKV großen Anklang, heißt es von PKV-Verband. „Wenn sich der Fachkräftemangel immer weiter verschärft, ist die betriebliche Krankenversicherung ein Instrument, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden und langfristig ans Unternehmen zu binden“, betont PKV-Verbandsvorsitzender Thomas Brahm.

Er sieht in der positiven Entwicklung ein Modell mit weiterem Potenzial: „Dieses Erfolgsmodell der betrieblichen Vorsorge bietet sich auch zur besseren Absicherung des Pflegerisikos an. Wir brauchen eine ergänzende Säule zur gesetzlichen Pflegeversicherung. Solche nachhaltigen Vorsorge-Lösungen werden in unserer alternden Gesellschaft immer wichtiger. Die neue Bundesregierung kann sie mit einfachen Mitteln fördern, etwa durch Steuerabzugsfähigkeit der Beiträge.“

Mit dem anhaltenden Wachstum der bKV steigt auch die Relevanz einer stärkeren politischen Förderung, insbesondere in Hinblick auf eine bessere Absicherung im Pflegebereich. Der PKV-Verband fordert deshalb steuerliche Anreize, um Unternehmen zur weiteren Verbreitung dieser Vorsorgelösung zu ermutigen.

Für Vermittler eröffnet sich damit ein spannendes Wachstumsfeld. Die bKV lässt sich nicht nur als eigenständiges Produkt platzieren, sondern auch als Türöffner für weitere betriebliche Versorgungsthemen wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) oder Präventionsprogramme. Cross-Selling-Potenziale und Bestandsstabilisierung sind klare vertriebliche Vorteile. Hinzu kommt: Der Bedarf ist nicht saisonal, sondern durchgängig relevant – sowohl bei Neueinführung als auch bei der Bestandsbetreuung.

Besonders gefragt sind derzeit Budgettarife, bei denen Mitarbeitende ein Gesundheitsbudget flexibel für verschiedene Leistungen wie Zahnersatz, Sehhilfen oder alternative Heilmethoden einsetzen können. Sie punkten durch Individualisierbarkeit und einfache Kommunikation. Aber auch Zusatzservices wie Telemedizin oder psychologische Beratung rücken stärker in den Fokus – insbesondere im Hinblick auf mentale Gesundheit und nachhaltige Mitarbeiterbindung.

Fazit: Die bKV ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein langfristiger Baustein moderner Arbeitgeberattraktivität. Unternehmen, die hier frühzeitig investieren, profitieren doppelt – durch gesündere Belegschaften und ein klareres Profil im Arbeitgebermarkt. Für Vermittler ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ihre Expertise zu positionieren und dieses dynamisch wachsende Geschäftsfeld aktiv mitzugestalten.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Betriebliche Krankenversicherung. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.