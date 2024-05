Baloise: Unfallversicherung bekommt Leistungsupdate

So sind bei der Tarif-Variante „Silber“ dank eines erweiterten Unfallbegriffs viele Vorgänge des täglichen Lebens versichert, auch erhöhte Kraftanstrengung und Eigenbewegung. Zudem ist im Rahmen des Updates bei kosmetischen Operationen auch der Zahnkostenersatz natürlicher Zähne eingeschlossen. Neu ist die Kostenübernahme für die Dekompressionskammer bei Tauchunfällen.

Bei der Tarif-Variante „Gold“ wird künftig das Tragen eines Helmes umfassender belohnt. Bislang erhöht das Tragen des Kopfschutzes die Invaliditätsgrundsumme. Die Leistung umfasst nun jetzt weitere Sportarten, und auch Kinder im Lastenrad, im Fahrradanhänger oder im Kindersitz sind entsprechend abgesichert.

Änderungen bei Konditionsdiffenzdeckung

Änderungen gibt es auch bei der Konditionsdifferenzdeckung. Kundinnen und Kunden profitieren aktuell von einer Konditionsdifferenzdeckung, die sofort ab Antragstellung bis zu zwölf Monate umfassenden Schutz bietet. Ein Updaten gab es zudem bei der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Baloise leistet bisher bereits in unbegrenzter Höhe und unabhängig von einer Invalidität.

Die Leistungsdauer erhöht sich ab Mai 2024 auf bis zu vier ahre und ist weiterhin prämienfrei in Gold eingeschlossen. Unabhängig von der vereinbarten Invaliditätssumme übernimmt Baloise mit der Gold Absicherung auch behinderungsbedingte Kosten wie für dem Umbau von Haus, Wohnung oder Kfz. Diese Summe hat Baloise nun auf bis zu 50.000 Euro erhöht.

Darüber hinaus wird für die Produkte Silber und Gold eine neue optionale Integralfranchise angeboten. Kundinnen und Kunden sparen erheblich Prämie und erhalten besten Schutz für den Extremfall bereits ab 20 Prozent Invalidität. Davon unberührt werden alle prämienfreien und weitere prämienpflichtige Leistungen wie Krankenhaustagegeld, Schmerzensgeld und viele mehr in voller Höhe erbracht.

Digitalversion mit Rabatt

Als zusätzlichen Service bietet Baloise an, die Unfallversicherung Silber und Gold auch als Digitalpolice abzuschließen. So wird der Versicherungsschein einfach und bequem digital per E-Mail versendet. Obendrauf gibt es dafür einem Digitalrabatt.

Zudem hat die Baloise nun auch die Unfallversicherung in das Vertragsverwaltungssystem „Guidewire“ implementiert. Dabei standen die Digitalisierung des Gesamtprozesses, also schnelle Tarifierung, Policierung aber auch die Vertrags- und Schadenbearbeitung im Fokus. Darüber hinaus würden sämtliche Webservices aktuell nach BiPRO-Normen optimiert, teilte der Versicherer weiter mit.