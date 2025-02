M&M-Rating Unfallversicherung 2025: Top Tarife, aber wachsende Komplexität erschwert Auswahl

Das aktuelle Morgen & Morgen Rating Unfallversicherung bestätigt erneut eine sehr gute Tariflandschaft. Die Analyse zeigt jedoch eine wachsende Differenzierung in den Vertragsbedingungen der privaten Unfallversicherer – ein Umstand, der für Versicherte Anlass sein kann, ihren bestehenden Tarif zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln.

Besonders auffällig ist die flexible Gestaltung der Gliedertaxen. Versicherer bieten ihre Tarife zunehmend in verschiedenen Varianten an, von Basis- bis hin zu Premium-Lösungen, die sich in Leistungstiefe und Versicherungsumfang unterscheiden.

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist die erweiterte Absicherung gesundheitlicher Schäden im Zusammenhang mit einer Corona-Schutzimpfung. Seit 2021 haben immer mehr Anbieter entsprechende Leistungen in ihre Tarife aufgenommen. Diese Entwicklung setzt sich laut Morgen und Morgen fort: Viele Versicherer böten nun expliziten Schutz, sofern die Impfung mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff durchgeführt wurde.

„Die zunehmende Produktkomplexität macht die Tarifauswahl für Verbraucher und Vermittler immer schwieriger, wir vereinfachen an dieser Stelle mit unserem Rating und bieten Vermittlern zusätzlich mit dem Tarifoptimierer ein Tool, das Leistungsdefizite von Alttarifen aufzeigt,“ skizziert Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating bei Morgen&Morgen die aktuellen Herausforderungen. „In einem dynamischen Marktumfeld sollte gerade bei Sachversicherungen auch ein Tarifwechsel in Betracht gezogen werden“, lautet die Empfehlung des Tarifexperten.

Ratingergebnis: 142 Tarife mit Bestnote

Im Rahmen des Ratings zeigt sich, dass die Tarife überwiegend auf einem hohen bis sehr hohen Bedingungsniveau liegen. Laut dem neuesten Ergebnis für 2025 erhalten 142 Tarife die Bestnote von fünf Sternen („ausgezeichnet“), was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (135 Tarife) bedeutet. Abgenommen haben die Vier-Sterne-Tarife. Mit 61 Tarifen sind es vier Tarife weniger als im Vorjahr. Die Anzahl der durchschnittlich und schlechter bewerteten Tarife bleibt in etwa stabil. Insgesamt zeigt das Rating, dass die Qualität der Unfallversicherungen weiter steigt und sich Anbieter verstärkt um leistungsstarke Tarife bemühen.

Sterneverteilung

M&M Rating Unfallversicherung

Ratingbewertung Anzahl Tarife 2025 Anzahl Tarife 2024 5 Sterne – ausgezeichnet 142 135 4 Sterne – sehr gut 61 65 3 Sterne – durchschnittlich 41 40 2 Sterne – schwach 48 48 1 Stern – sehr schwach 1 2 © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand: 02/2025

Seit 2024 enthält die Ergebnisdarstellung keine zielgruppenspezifischen Subtarife mehr. Ein Vergleich zu den vorjährigen Darstellungen ist damit nicht möglich. In M&M Office sind weiterhin alle Tarifbewertungen zugänglich.

M&M Rating Unfall – Mindestkriterien für vier oder fünf Sterne

Das Rating basiert auf 50 detaillierten Leistungsfragen, die entsprechend ihrer Relevanz gewichtet sind. Zudem müssen Tarife mit fünf Sternen und teilweise auch mit vier Sternen Mindestkriterien erfüllen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem erweiterten Unfallbegriff, der eine kundenfreundlichere Leistungsgewährung ermöglicht. Dazu gehören sinnvolle Fristen für den Eintritt, die Feststellung und die Geltendmachung einer Invalidität.

Mindestkriterien