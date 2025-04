DEVK und 1. FC Köln verlängern Partnerschaft bis 2028

Die DEVK bleibt auch in den kommenden Jahren Werbepartner des 1. FC Köln: Die Kölner Versicherung und der 1. FC Köln haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zur Saison 2027/2028 verlängert. Damit bleibt das grüne DEVK-Logo weiterhin auf dem Trikotärmel der Herrenmannschaft präsent – wie bereits seit acht Jahren. Auch bei der Bundesliga-Mannschaft der Frauen wird die Partnerschaft fortgesetzt: Seit Frühjahr 2024 ist das Logo auf deren Trikot zu sehen, nun wird auch dieses Engagement um drei Jahre verlängert.

Die DEVK tritt dabei nicht nur als Hauptpartner der Herren und Premiumpartner der Frauen in Erscheinung, sondern ist auch im Rheinenergie-Stadion und im Franz-Kremer-Stadion auf den Werbebanden vertreten. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen beim jährlichen Partnertag des Vereins. Mit Sitz in Köln seit über 70 Jahren unterstreicht die DEVK mit der Partnerschaft ihre lokale Verbundenheit zur Stadt und zum Club, betont der Versicherer.

Unfallversicherung für Fans bleibt bestehen

Ein besonderes Plus für die Fans bleibt ebenfalls erhalten: Wer seine Eintrittskarte über den FC bezieht, ist auch in den kommenden drei Spielzeiten an Heimspieltagen automatisch über die DEVK unfallversichert – vom Weg ins Stadion bis zur Rückkehr nach Hause. Der Versicherungsschutz gilt sowohl für Spiele der Männer als auch der Frauen.

Engagement über das Spielfeld hinaus

Mit mehr als 140.000 Mitgliedern und einem bundesweiten Fan-Netzwerk zählt der 1. FC Köln zu den größten und traditionsreichsten Vereinen Deutschlands. Trotz des sportlichen Rückschlags mit dem Abstieg der Herrenmannschaft in die 2. Bundesliga in der Saison 24/25 setzt die DEVK auf die emotionale Strahlkraft des Vereins. Schließlich würden mit dem HSV oder dem FC Schalke 04 auch andere Traditionsclubs in der Zweitklassigkeit zu den publikumsstärksten Mannschaften des Landes dort spielen, betont der Versicherer. Parallel gewinne auch die Frauen-Bundesliga zunehmend an medialer Aufmerksamkeit.

FC-Geschäftsführer Philipp Türoff lobt die langjährige Zusammenarbeit: „Wir schätzen die DEVK als treuen, zuverlässigen und heimatverbundenen Partner mit einem großen Herz für den 1. FC Köln, seine Werte und seine Fans.“ Auch DEVK-Vorstandsvorsitzender Gottfried Rüßmann betont die Bedeutung des Engagements: „Die Strahlkraft des FC geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Umso mehr freuen wir uns, weiterhin an der Seite der Mannschaften zu stehen und soziale Projekte der FC-Stiftung zu unterstützen.“