Bitcoin & Co: Welche Investments nach Trumps erhobener Faust zulegen könnten

Das Attentat auf Donald Trump hat die Welt an diesem Wochenende erschüttert. Beobachter prognostizieren immer deutlicher einen erfolgreichen Wahlausgang für Trump. Aber was heißt das für Anleger? Welche Investments dürften dann profitieren?

Der Anschlag, der durch ein Foto des blutverschmierten und entschlossenen Trump unter der amerikanischen Flagge verewigt wurde, hat die Präsidentschaftswahlen in den USA zweifellos gewonnen. Joe Biden, der bereits durch Rückzugsforderungen aus dem eigenen Lager geschwächt war, sieht sich nun einem Trump gegenüber, der kämpferischer denn je, ja sogar heldenhaft ist, indem er wenige Sekunden nach seiner Verletzung zum Widerstand aufruft und anschließend die nationale Einheit propagiert. Die Finanzmärkte, die bereits mit einem Sieg Trumps gerechnet haben, dürften ihre Bewegungen infolgedessen verstärken und unser Szenario einer Fortsetzung der Spekulationsblase an den Aktienmärkten, insbesondere durch Tech, zumindest für einige Wochen bestätigen. Obwohl die Reihe der Marktereignisse seit 2020 als „verrückt“ bezeichnet werden kann (Pandemie, Unruhen, Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen in Europa und im Nahen Osten), ist die Widerstandsfähigkeit der Wall Street seit 2010 beeindruckend.

Bitcoin und TMT weichen den Kugeln ebenfalls aus

In Bezug auf die Kryptomärkte sind wir der Meinung, dass auch Bitcoin den Kugeln ausgewichen ist, da Donald Trump der Kandidat der „Kryptos“ und Bitcoin ist. Sein Überleben könnte Bitcoin dazu bringen, 84.000 US-Dollar zu erreichen, ein großes institutionelles Ziel. Um dies zu tun, wird es notwendig sein, die Schlüsselbarriere von 65.500 US-Dollar zu überqueren. Was die Aktion von Trump Media & Technology, der Unternehmensgruppe, die das soziale Netzwerk „Truth Social“ verwaltet, betrifft, so ist diese um mehr als 60 % gestiegen.

Während seines Wahlkampfs hat sich Trump angesichts der Gesundheitsprobleme der Amerikaner (Fettleibigkeit, Übersterblichkeit, Autismus, ADHS und enorme Drogen-Problematiken) und insbesondere der Kinder als großer Gegner der Pharmalobby positioniert. Er schlägt Maßnahmen zur Eindämmung des Einflusses von „Big Pharma“ vor und verspricht, im Falle seiner Wahl Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor den missbräuchlichen Praktiken dieser Industrie zu ergreifen, was die Karten im Pharmasektor neu mischen könnte.

Auch Ölwerte würden von Trump profitieren

Es wird erwartet, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus den Ölsektor unterstützen wird, der sich kaum von seiner schlimmsten Baisse zwischen 2014 und 2020 erholt hat. Donald Trump will im Falle eines Wahlsiegs 2024 die Vorschriften für die Öl- und Gasindustrie abschaffen und verspricht, vom ersten Tag seiner Amtszeit an zu „bohren, bohren, bohren“. Trump will die Umweltvorschriften der Regierung Biden rückgängig machen und kritisiert deren grüne Initiativen als radikal. Er will die Vorherrschaft der USA im Energiebereich fördern, um die nationale Sicherheit zu stärken und die Kaufkraft zu erhöhen. Ölwerte wie Halliburton (HAL), Helmerich & Payne (HP) und Transocean (RIG) dürften davon profitieren.

Was ist mit Biden?

Unabhängig davon hören die Gerüchte nicht auf, dass die US-Demokraten doch noch in letzter Sekunde einen anderen Kandidaten als Joe Biden aufstellen könnten. In einem Kommentar auf das Trump-Attentat hätte sich der amtierende Präsident fast versprochen: Biden hatte schon angesetzt „Make America great again“ zu sagen, den eindeutigen Trump-Slogan. Sollte im letzten Moment ein neuer Kandidat oder eine neue, vielversprechende Kandidatin für die Demokraten auftauchen, könnte dies die Börse in einen Kaufrausch versetzen.

Autor Jens Chrzanowski ist Kapitalmarktexperte und Deutschland-Chef von XTB.