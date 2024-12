Bitcoin knackt die 100.000-US-Dollar-Marke – und nun?

Bitcoin hat dieses Jahr unglaubliche Fortschritte gemacht. Inmitten der Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs, der Wahl einer kryptofreundlichen US-Regierung, Vorschlägen für eine kryptofreundliche Gesetzgebung und dem beschleunigten Wachstum des Krypto-Ökosystems hat sich der BTC mehr als verdoppelt – und das alles in einer Zeitspanne von 10 Monaten. Diese Dynamik hat Bitcoin über die Marke von 100.000 US-Dollar getrieben. Dieser Meilenstein wird wahrscheinlich eine neue Welle von Anlegern anziehen, da viele, die den Aufstieg von Bitcoin von der Seitenlinie aus beobachtet haben, sich nun wieder mit digitalen Vermögenswerten beschäftigen, angespornt durch diesen historischen Durchbruch.

Ophelia Snyder, 21.co

Das Überschreiten der 100.000 US Dollar Marke ist mehr als nur ein psychologischer Meilenstein; es stellt eine monumentale Errungenschaft auf dem Weg des Bitcoin dar und zementiert seinen Status als Mainstream-Finanzanlage. Auch wenn wir auf diesem Niveau auf Widerstand stoßen könnten und einige Investoren sich dafür entscheiden, Gewinne mitzunehmen, nachdem sie dieses Ziel seit dem Bullenlauf von 2020-2021 im Auge hatten, kann die Bedeutung des Überschreitens dieser Marke nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es bestätigt nicht nur den langfristigen Glauben der Community, sondern signalisiert auch Institutionen, Unternehmen, Staatsfonds, Skeptikern und Anlegern im Abseits, dass Bitcoin in eine neue Phase der Akzeptanz und Anerkennung als Wertaufbewahrungsmittel und eine transformative Anlageklasse eingetreten ist.

Nachdem die psychologische Grenze von 100.000 US-Dollar durchbrochen wurde, fragen sich viele Anleger natürlich, was vor ihnen liegt. Die Marktstimmung bewegt sich bereits in Richtung des nächsten großen Meilensteins, wobei 110.000 US-Dollar als wichtiges Ziel erscheint. Daten der führenden Kryptooptionsbörse Deribit zeigen, dass sich der Großteil des Volumens der 31JAN25-Kaufoptionskontrakte auf dieses Preisniveau konzentriert, was die weit verbreitete Erwartung widerspiegelt, dass Bitcoin seinen Schwung bis ins erste Quartal 2025 beibehalten und die 100.000 US-Dollar Marke deutlich überschreiten wird. Während dieser Optimismus die Erwartungen schürt, unterstreicht er auch das wachsende Vertrauen in das langfristige Potenzial von Bitcoin.