Bundesliga 2023: Hier wohnen Fans am günstigsten

Es geht wieder los: Während der Spielbetrieb in der Zweiten Fußballbundesliga bereits wieder läuft, freuen sich die Fans der Ersten Bundesliga auf den Saisonstart am 18. August. Die aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wo Fußball-Fans in der Nähe ihres Stadions am günstigsten zur Miete wohnen.

Eine aktuelle Auswertung von ImmoScout24 zeigt, wie hoch die Mietpreise in der Nähe der Stadien der ersten und zweiten Fußballbundesliga ausfallen und wie sich die Mieten im Vergleich zum Vorjahr entwickelten:

FC Schalke 04 führt: In Gelsenkirchen sind die Angebotsmieten am günstigsten.

Teurer FC Bayern München: In der Nähe der Allianz Arena ist die Miete im Bundesliga-Vergleich am teuersten. Am zweitteuersten ist die Miete rund um den FC St. Pauli in Hamburg.

Absteiger 1. FC Union Berlin und Hertha Berlin: Hier legen die Mieten im Jahresvergleich am stärksten zu.

VfL Wolfsburg bleibt stabil: In Wolfsburg bleiben die Angebotsmieten im Jahresvergleich konstant.

Erste Bundesliga: Mönchengladbach gewinnt, München verliert

Der FC Bayern München steht oft an der Spitze der Punktetabelle der Bundesliga. Im Ranking der günstigsten Mieten landet München jedoch auf dem letzten Platz. Mit durchschnittlich 17,85 Euro Miete pro Quadratmeter in der Nähe der Allianz Arena müssen Fans hier deutlich mehr zahlen als in allen anderen Bundesliga-Städten. Am günstigsten wohnt es sich in Mönchengladbach. Mietwohnungen nahe des Borussia Parks werden im Durchschnitt für 7,66 Euro pro Quadratmeter angeboten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Angebotsmieten sowohl in München als auch in Mönchengladbach um rund 6 Prozent gestiegen. In Wolfsburg liegt die Angebotsmiete rund um die Volkswagen Arena mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent nahezu stabil bei 8,67 Euro. Das sichert Wolfsburg den dritten Platz im Ranking der günstigsten Mieten. Den größten Zuwachs bei den Angebotsmieten verzeichnet Berlin rund um die Alte Försterei des 1. FC Union Berlin mit 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zweite Bundesliga: Schalke führt, Hamburg verliert doppelt

Fans des FC Schalke 04 haben Grund zu Freude, denn in der Nähe der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist die Angebotsmiete im Vergleich zu allen Bundesliga-Städten mit 6,46 Euro pro Quadratmeter am günstigsten. Magdeburg landet mit einer Angebotsmiete von 6,64 Euro knapp dahinter auf dem zweiten Platz. In der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg, deren SV Elversberg zum ersten Mal in die Zweite Liga aufgestiegen ist, liegt die Angebotsmiete knapp unter 7 Euro. Hamburg landet im Ranking der günstigsten Mieten auf dem letzten und vorletzten Platz. Beim Volksparkstadion im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld fällt die Angebotsmiete mit 13,18 Euro noch etwas günstiger aus als bei Millerntor-Stadion des FC St. Pauli, wo die Miete bei knapp über 14 Euro liegt. Auch in der Zweiten Liga legt Berlin die stärkste Mietentwicklung hin: Mit einem Plus von 16,4 Prozent innerhalb eines Jahres steigen die Mieten rund um das Berliner Olympiastadion des Hertha BSC stärker noch als im Bezirk des Unioner Stadions.

Methodik

Für die Auswertung wurden die durchschnittlichen Angebotsmieten pro Quadratmeter im jeweiligen Bezirk der Bundesliga-Stadien (z.B. Stadion An der Alten Försterei des 1. FC Union Berlin in Köpenick) ermittelt und aufsteigend sortiert.