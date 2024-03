Bundesrat verabschiedet Sonderabschreibung für den Wohnungsbau

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung dem Wachstumschancengesetz nach unzähligen Änderungen final zugestimmt und damit unter anderem einen Steuervorteil für den Wohnungsbau in Form einer Sonderabschreibung beschlossen.

Die Länderkammer hat damit einen Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat bestätigt. Demnach wurde nun eine degressive Abschreibung auf Abnutzung (AfA) für Wohngebäude in Höhe von fünf Prozent über sechs Jahre beschlossen.

Die Sonderabschreibung kann für Wohngebäude in Anspruch genommen werden, deren Bau ab Oktober 2023 begonnen wurde. „Degressiv“ bedeutet, dass sie sich jeweils auf den durch die vorherige Ara reduzierten Vorjahreswert bezieht. Unter welchen genauen Voraussetzungen der Steuervorteil in Anspruch genommen werden kann, ist den veröffentlichten Informationen und Unterlagen des Bundesrats nicht ohne Weiteres zu entnehmen.

Die ursprünglich geplante Klimaschutz-Investitionsprämie ist hingegen nach Einwänden des Bundesrats nicht mehr Teil des Wachstumschancengesetzes, weil dazu offenkundig kein Kompromiss gefunden werden konnte.

Der Immobilienverband ZIA reagiert „erfreut“ auf die Entscheidung des Bundesrats. „Die steuerlichen Anreize für mehr Wohnungsbau sind ein wichtiges Signal an die Immobilienwirtschaft, wieder mehr Investitionen anzugehen“, sagt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Dass die Länder sich endlich einen Ruck gegeben und zugestimmt haben, ist ein Sieg der Vernunft und kann nun auch beim Wohnungsbau den Schub auslösen, den Mieterinnen und Mieter dringend brauchen.“

Bis 2025 fehlen 720.000 Wohnungen, taxiert der ZIA. Bis 2027 könnten es nach Angaben des Verbands 830.000 sein. „Unsere Warnung und die der gesamten Wirtschaft, die Interessen von Bauern nicht gegen Wohnungen auszuspielen, hat offenbar gefruchtet“, so Mattner.

ZIA fordert mehr

Mit dem Wachstumschancengesetz kommen dem ZIA zufolge zudem steuerliche Anpassungen für die Erzeugung und Abgabe regenerativer Energie bei Gebäuden. „Das schafft Raum für mehr Investitionen in nachhaltige Gebäudenutzung“, erklärt Mattner.

Weitere gesetzliche Maßnahmen, insbesondere für Fonds, müssten jedoch folgen, da „bei Investitionen in Photovoltaikanlagen immer noch immense steuerliche Risiken bestehen“. Hier solle der Gesetzgeber „zeitnah weitere Anpassungen vornehmen“ und „das Aufsichts- und Steuerrecht zeitgemäß ausgestalten“. Vor allem der weiterhin drohende Statusverlust für Spezial-Investmentfonds verhindere die gewollte Klimaneutralität im Gebäudesektor, so der ZIA. Dabei geht es um das Risiko, dass die Fonds durch Investitionen in Solaranlagen von der Einkunftsart „Vermietung und Verpachtung“ in die meistens ungünstigeren „Einkünfte aus Gewerbebetrieb“ rutschen könnten.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.