Celine Nadolny: Die Top-5-Finanzbücher 2024

Ein neues Jahr bringt oft gute Vorsätze mit sich – und für viele steht das Thema Finanzen ganz oben auf der Liste. Ob es darum geht, endlich mit dem Investieren zu beginnen, die eigenen Ausgaben besser zu kontrollieren oder langfristig Vermögen aufzubauen – 2024 bietet die perfekte Gelegenheit, finanzielle Ziele in die Tat umzusetzen.

Im vergangenen Jahr habe ich über 100 Bücher gelesen, viele davon mit einem klaren Fokus auf Finanzen, Investments und Vermögensaufbau. Insgesamt komme ich mittlerweile auf rund 900 Sachbücher, und die Auswahl meiner Top-5-Finanzbücher aus 2024 war alles andere als einfach. Doch es gibt fünf Werke, die sich besonders hervorgetan haben – sei es durch innovative Ansätze, praxisnahe Tipps oder inspirierende Perspektiven.

Diese Bücher möchte ich hier vorstellen, um allen, die ihre finanzielle Zukunft aktiver gestalten möchten, die passenden Impulse mit auf den Weg zu geben.

Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs – Gerd Kommer

Gerd Kommers „Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs“ bleibt auch in seiner 6. vollständig aktualisierten und erweiterten Neuauflage eines der fundiertesten und verlässlichsten Finanzbücher im deutschsprachigen Raum. Es kombiniert wissenschaftlich belegte Erkenntnisse mit praxisnahen Strategien, um ein langfristig stabiles und kostengünstiges Portfolio aufzubauen. Der Autor verzichtet bewusst auf Spekulationen oder marktschreierische Versprechungen und setzt stattdessen auf Rationalität und belegbare Daten.

Das Buch richtet sich vorrangig an fortgeschrittene Anleger, die tiefer in die Welt des passiven Investierens eintauchen möchten. Neueinsteiger finden jedoch in Kommers weiteren Publikationen einen leichteren Zugang zu seinen bewährten Methoden. Besonders beeindruckend ist die konsequente Orientierung an empirischer Forschung und renommierten Studien, die Kommer klar und verständlich aufarbeitet.

Mit über 550 Seiten bietet dieses Buch nicht nur tiefe Einblicke in ETFs und Indexfonds, sondern entlarvt auch gängige Mythen der Finanzbranche. Kommer zeigt, wie Anleger unnötige Komplexität vermeiden und stattdessen einfache, wissenschaftlich fundierte Strategien nutzen können. Kritik an aktiven Investmentansätzen und deren häufig enttäuschenden Ergebnissen spart er dabei nicht aus.

Für 2025 hat der Autor bereits ein kleines optisches Remake angekündigt, um die hohe inhaltliche Qualität auch optisch noch besser zu präsentieren. Trotz kleinerer Kritikpunkte an der aktuellen Softcover-Bindung bleibt dieses Buch ein absolutes Standardwerk für alle, die langfristig erfolgreich investieren möchten.

„Der Versuch, mit einer der vielen Dutzend Anlagemethoden besonders attraktive Renditen zu erzielen, basiert auf der ‚ganz normalen‘ Vorstellung, man selbst oder die von einem selbst beauftragten Vermögensverwalter oder Fondsmanager wüssten dauerhaft mehr als der Markt. Eine Selbstüberschätzung, die wohl 90 % und mehr aller Privatanlegerhaushalte mit weniger Rendite als möglich und mehr Risiko als nötig bezahlen.“ Gerd Kommer