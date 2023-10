ChatGPT-Nutzung: Welche Länder haben die Nase vorn?

Die Adaption von Techniken und Modellen der Künstlichen Intelligenz wird nicht nur maßgeblich den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen, sondern auch von Nationen bestimmen. Die Analysten des "The Digital Leaders Fund" haben geschaut, welche Länder ChatGPT am intensivsten nutzen. Eine datengestützte Analyse.

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Nationen-Ranking in Sachen AI zu erstellen. In einer Welt, in der nicht nur unsere Telefone smarter werden, sondern auch unsere Häuser, Kühlschränke und Autos, in der alles miteinander vernetzt ist und Datenmengen exponentiell steigen, gewinnen Software und Silizium die Oberhand. Eine Methode zur Bestimmung der AI-Vorherrschaft wäre, die Höhe der nationalen Investitionsprogramme in Halbleiter und AI zu messen. China hat bereits 2014 mit der ersten Runde des Big Fund über 100 Milliarden Dollar in die eigene Halbleiterindustrie investiert. Europa und USA haben fast 10 Jahre später mit dem EU Chips Act bzw. US Chips and Science Act erkannt, dass die Halbleiterindustrie eine kritische Infrastruktur für AI und nahezu alle Wirtschaftszweige ist.

Unumstritten ist, dass die USA und China die führenden AI-Nationen sind. Die meisten AI-Patente werden von Unternehmen aus diesen Ländern eingereicht; die meisten Zitate zu AI in wissenschaftlichen Texten stammen aus diesen Ländern, die meisten AI-Startups kommen aus China und USA und die größten privatwirtschaftlichen Investitionen werden dank der Magnificent Seven sowie Baidu,Tencent, Alibaba, Meituan, PDD und Bytedance in diesen Ländern getätigt. Nur bei Themen wie Generative Künstliche Intelligenz und Foundation Models sind die Amerikaner einsame Spitze.

Es überrascht daher nicht, wenn in vielen Top-down-Analysen die USA und China in Sachen AI-Vorherrschaft die Nase vorn haben. Mit großem Abstand folgen dann meist Länder wie Singapur, UK, Südkorea, Israel und Deutschland.

ChatGPT-Nutzung weltweit

Wie sieht es aber mit der Nutzung von AI-Tools aus? Wie viele Menschen in einem Land nutzen Tools wie ChatGPT, Midjourney oder Japer AI, um z.B. die Arbeitsproduktivität zu steigern.

Wir haben am Beispiel von ChatGPT die regionale Nutzung sowohl auf mobilen Apps als auch auf Desktops analysiert und stellen Euch die Ergebnisse anhand einiger Grafiken vor.

Die meisten ChatGPT-App-Nutzer kommen aus USA und Indien

Für die App-Nutzung von ChatGPT haben wir Zahlen von Sensor Tower herangezogen. China ist bei diesen Zahlen unzureichend berücksichtigt, da nur die IOS-Zahlen erfasst sind. Mit knapp 22 Prozent aller Nutzer (Monthly Active User, MAU) liegen die USA einsam an der Spitze. Danach folgen Emerging Markets wie Indien und Brasilien, was natürlich auf die hohe und junge Bevölkerung zurückzuführen ist. (Wobei Japan sogar noch vor Deutschland liegt). Überraschend auch die gute Platzierung der Türkei.

Top 3 der ChatGPT-Nutzung: Vereinige Arabische Emirate, Kanada, Dänemark

Um die Durchdringung von ChatGPT in einem Land zu analysieren, haben wir die Nutzerzahlen in Relation gesetzt zur Bevölkerungszahl. Führend hier die Vereinigte Arabische Emirate. 1,5 Prozent der Bevölkerung nutzen monatlich ChatGPT. Das mag auch an der großen Expat-Community in Dubai liegen. Weniger überraschend ist Platz zwei für Kanada, das mit den zwei großen AI-Metropolen Montreal (Yoshua Bengio, einer der Pioniere von Deep Learning, lehrt hier) und Toronto (bis April 2023 lehrte Geoffrey Hinton hier) eine führende Rolle in der AI-Forschung einnimmt. Good old Germany folgt immerhin auf Platz 10. 1,1 Prozent der Deutschen nutzen monatlich das Tool.

In welchen Ländern dominiert ChatGPT die Downloads?

Anhand von IOS-Daten haben wir zudem das Download-Ranking von ChatGPT in diversen Ländern ausgewertet. In vielen Ländern war ChatGPT viele Wochen die am meisten heruntergeladene App. In den Sommermonaten hat die Nutzung zeitgleich mit der Urlaubszeit abgenommen. Ein Hinweis auch darauf, dass viele den Service als Produktivitätstool für ihren Job nutzen. Unter den großen Ländern in Europa ist die Beliebtheit in Deutschland auffallend hoch. Hier gehört die App seit Start zu den Top-10 unter den am meisten heruntergeladenen Apps.

In Länder, die bei der Adaption von digitalen Services führend sind, wird ChatGPT weiterhin überproportional heruntergeladen. In Lettland ist das Ranking besonders stabil. Auch in Singapur gehört ChatGTP wieder zu den beliebtesten Apps.

Web-Besucher: Indien vor USA

Wie sieht es mit der Besucherzahlen auf der Domain “chat.openai.com” aus? Hierfür haben wir uns die Traffic-Zahlen auf Similarweb angesehen. Leider erschienen uns die Werte einiger Länder mit niedrigen Bevölkerungszahlen unscharf. Die Verteilung der Visits auf die Top 10 sollten in der Richtung aber korrekt sein. Bei den Webbesuchen (Total Visits, Quelle Similarweb) stellt Indien als bevölkerungsreichstes Land der Welt die meisten ChatGPT Nutzer. Auffallend hoch sind auch die Zahlen aus Indonesien und Philippinen, zwei Länder, die bekanntlich eine hohe Zahl an Freelancern für die Geek-Economy stellen.

Zusammenfassend können wir festhalten: Die Nutzung von AI-Tools wie ChatGTP ist in den Emerging Markets besonders hoch. Wie auch bei der Digitalisierung ist die hohe Adaption von neuen Technologien in den aufstrebenden Schwellenländern wie Indien, Brasilien, Indonesien und der Türkei bemerkenswert. Die Länder, die sich bei der ChatGPT-Nutzung hervortun sind Singapur, Kanada, VAE und Lettland. Zumindest bei der ChatGPT-Nutzung ist Deutschland nicht abgeschlagen. Wir Deutschen sind offensichtlich viel mehr bereit für das AI-Zeitalter, als man es uns zutraut.

AI Tools setzen sich mit einer unheimlichen Geschwindigkeit in unserem Alltag durch. Dabei ist es egal, ob sich für Konversationen letztlich ChatGTP, Google Bard, HugingFace Chat oder andere Angebote behaupten werden. Die Massenadaption zeigt: AI is here to stay und aus Investorenperspektive eine der spannendsten säkularen Trends.