Cogitanda ernennt Matthias Tenderich zum Chief Sales & Markets Officer

Der Cyberversicherer Cogitanda stellt Matthias Tenderich als neuen Chief Sales & Markets Officer an die Spitze ihres Vertriebs. Der 53-Jährige mit internationaler Management-Erfahrung übernimmt ab dem 1. Februar 2023 von Köln aus die Führung und strategische Weiterentwicklung aller Vertriebseinheiten im In- und Ausland übernehmen.

Tenderich, der seine Karriere in führenden Beratungsfirmen wie Kearney und Publicis Sapient startete, kommt von der Munich Re Unternehmensgruppe. In seiner letzten Funktion als Leiter des Bereichs „Industrial Business Europe“ in einem Geschäftsfeld der Munich Re Unternehmensgruppe hat er unter anderem eine internationale Einheit für die Industrieversicherung in mehreren europäischen Märkten mit einem Multisparten-Produktportfolio aufgebaut und verantwortet.

Matthias Tenderich wird die nationale und internationale Expansion des Cyber-Risiko-Spezialisten Cogitanda vorantreiben. Foto: Cogitanda

Europaweites Industriegeschäft

„Matthias Tenderich ist ein Branchenexperte und Vertriebsprofi. Er bringt einschlägige Erfahrung im Business Development mit. Seine Vita zeigt, dass er internationale Vertriebseinheiten aufbauen und steuern kann. Deshalb übertragen wir ihm gerne die Verantwortung für alle Vertriebswege, insbesondere dem Makler- und Partnergeschäft, sowie für unser gesamtes Produktportfolio, das neben dem Versicherungsgeschäft auch diverse technische Dienstleistungen umfasst. In dieser Rolle wird Matthias Tenderich auch unsere erfolgreiche Expansion im Ausland fortführen“, umreißt Jörg Wälder, Gründer und CEO der Cogitanda Group, das Aufgabenspektrum. Der CEO zeigt sich überzeugt, dass die Besetzung der exponierten Management-Funktion mit Tenderich ideal sei.

Markteintritt in Frankreich und europaweite Expansion

Die Anfang 2016 gegründete Cogitanda ist mit ihrem 2018 gelaunchten Geschäftsmodell seit nunmehr fünf Jahren erfolgreich am Markt aktiv. Die Unternehmensgruppe verzeichnete Anfang 2023 mehr als 4.300 angebundene Maklerunternehmen und weitere Kooperationspartner, mehr als 10.000 versicherte Unternehmen in Deutschland und Österreich, 25 Millionen Euro Netto-Prämienvolumen und inzwischen mehr als 1.000 fallabschließend regulierte Schäden.

„Wir werden europaweit jetzt kräftig expandieren, nachdem wir den ‚Proof of Concept‘ aus Deutschland und Österreich in den Händen halten“, kündigt Wälder an. „In Frankreich sind wir Ende 2022 gestartet, als Nächstes ist jetzt der Markteintritt in Spanien, Portugal und Italien, später dann in Polen und danach in Benelux sowie den nordischen Ländern geplant.“