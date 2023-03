Howden Deutschland: Peter Pillath wird Head of Cyber

Peter Pillath übernimmt zum 1. April 2023 die Rolle des Head of Cyber im Center of Excellence bei Howden Germany. Pillath folgt auf Theodoros Bitis, der den Spezialversicherungsmakler aus privaten Gründen verlässt.

Pillath verfügt über umfassende und langjährige Erfahrung im Bereich Cyber. Seine Karriere begann der Manager im Jahr 2008 bei der Allianz Versicherungs AG und hatte dort bis zum Jahr 2017 verschiedene Positionen inne, zuletzt als Underwriter Individual Commercial Liability und Referent für Cyber.

Anschließend wechselte er als Head of Cyber & Financial Lines zur RVM Versicherungsmakler GmbH & Co.KG. Nach einer dreijährigen Station bei Hiscox SA, zuletzt als Underwriting Manager Commercial Property and General Liability, übernahm Pillath Ende 2021 die Funktion des Managing Director bei der Parametrix GmbH in München, die sich auf IT-Ausfallversicherungen spezialisiert hat.