Gewinnen Sie 2 Karten für die Cash. Gala 2024!

Nehmen Sie am Quiz teil und gewinnen einmal zwei Eintrittskarten für die Cash. Gala!

Am 20. September ist es endlich wieder soweit: Cash. lädt zur großen Gala auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese ein. Ein Abend voller Eleganz, glitzernder Lichter, exquisiter Köstlichkeiten und mitreißender Unterhaltung. Die Cash.Gala ist das gesellschaftliche Highlight des Jahres in der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, und Sie können dabei sein!

Cash. verlost einmal 2 Eintrittskarten für das Top-Event. Sie müssen nur acht kurze Fragen in unserem Quiz richtig beantworten und uns das Lösungswort nennen. Quizzen Sie sich durch! Mit etwas Glück gewinnen Sie und sind live dabei, wenn die Financial Advisors Awards 2024 verliehen werden.

Hier sind noch ein paar Impressionen von der Cash. Gala 2023: