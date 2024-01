„Coinprime Market“: BaFin warnt vor weiterer dubioser Website

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinprimemarket.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Das ist nicht das einzige Fragezeichen.

Der Betreiber tritt unter dem Namen Coinprime Market auf und nennt keine Rechtsform, so die BaFin. Auf der Website werde eine US-amerikanische Geschäftsadresse in New York angegeben.

Der Betreiber behaupte, eine Lizenz der Financial Regulatory Services Authority (FRSA) zu besitzen. „Es ist nicht klar, welche Aufsichtsbehörde damit gemeint ist“, rätselt die Behörde. Weitere Informationen, außer allgemeine Hinweise, enthält die BaFin-Meldung nicht.

Die genannte Website selbst kommt in durchaus professioneller Aufmachung daher, einschließlich Lobeshymnen von (vermeintlichen oder tatsächlichen) Kunden. Auf den ersten Blick lässt lediglich der Umstand, dass der Link zur Startseite einmal mehr „Heim“ heißt und das System offenbar kein „ß“ kennt, vermuten, dass es sich um die automatische Übersetzung einer wahrscheinlich englischen Original-Website handelt.