BaFin nimmt islamische KT Bank in Frankfurt an die Kandare

Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter überwacht, ob das Institut die angeordneten Maßnahmen umsetzt, teilt die Finanzaufsicht mit. Eine Sonderprüfung hatte demnach ergeben, dass die Bank die für sie geltenden gesetzlichen Vorgaben des Kreditwesengesetzes (KWG) und Geldwäschegesetzes (GWG) nicht in allen geprüften Bereichen erfüllte. Dabei seien insbesondere Mängel im Kreditgeschäft und in der Geldwäscheprävention deutlich geworden. Diese muss die KT Bank AG nun beseitigen.

Zudem hat die BaFin angeordnet, dass die KT Bank AG zusätzliche Eigenmittel vorhalten muss, bis die organisatorischen Mängel beseitigt sind.

7.500 Euro Geldbuße wegen Fehlern von „Leitungsperson“

Die BaFin hat gegen das Institut außerdem eine Geldbuße in Höhe von 7.500 Euro festgesetzt. Der Grund: Eine Leitungsperson des Instituts hat der Behörde zufolge ihre Aufsichtspflicht verletzt. Die KT Bank habe wiederholt fehlerhafte Meldungen zur Risikotragfähigkeit eingereicht. Die Leitungsperson hätte diese fehlerhaften Abgaben durch erforderliche Aufsichtsmaßnahmen verhindern beziehungsweise wesentlich erschweren müssen, so die BaFin.

Die insgesamt vier Bescheide stammen aus Mai (zwei), Juni und September 2023. Sie sind nach Angaben der BaFin bestandskräftig und wurden nun von der Behörde veröffentlicht.

Die KT Bank ist nach eigener Darstellung auf der Website die erste Bank in Deutschland und gleichzeitig in der Eurozone, die umfassende Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens anbietet und möchte unter anderem „Hausbank für die muslimische Gemeinschaft“ sein, steht aber auch anderen Privat- und Geschäftskunden „gleich welcher Weltanschauung“ offen. Die Bank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk Beteiligungsbank) in Istanbul (Türkei).