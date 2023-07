Deka Immobilien kauft Anteil an Logistik-Portfolio für rund 560 Millionen Euro

Die zur Sparkassen-Organisation gehörende Deka Immobilien hat für zwei offene Immobilienfonds 50 Prozent der Anteile an einem Logistik-Portfolio mit einem Gesamtwert von rund 1,12 Milliarden Euro in Deutschland kaufvertraglich gesichert.





Auf die Deka Immobilien entfallen von dem Gesamtpaket also rund 560 Millionen Euro. Das Paket setzt sich aus voll vermieteten Bestandsgebäuden ab dem Baujahr 2021 und Projektentwicklungen mit Fertigstellung bis 2024 zusammen und ist auf fünf Standorte in Deutschland verteilt, teilt das Unternehmen mit.

Verkäufer der Gesellschaftsanteile und künftiger Joint Venture-Partner mit ebenfalls jeweils einer 50-prozentigen Beteiligung an den fünf Objektgesellschaften ist der auf Logistikimmobilien spezialisierte Projektentwickler und Bestandshalter VGP N.V. mit Sitz in Antwerpen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden.

Die Immobilien in Berlin, Laatzen und Magdeburg sind für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa bestimmt. Die Liegenschaften in Göttingen und Gießen sollen in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect eingebracht werden.

„Bisher größte Transaktion im europäischen Logistikmarkt 2023“

„Mit der bisher größten Transaktion im europäischen Logistikmarkt im Jahr 2023 investieren wir in ein erstklassiges Portfolio an fünf etablierten Standorten. Alle Immobilien weisen eine sehr gute Bauqualität auf, erfüllen unsere hohen ESG-Kriterien und sind erst kürzlich fertig gestellt worden oder werden in den kommenden zwölf Monaten an die Mieter übergeben“, sagt Victor Stoltenburg, Geschäftsführer der Deka Immobilien.

Die Logistikhallen in Berlin verfügen über eine Fläche von rund 69.000 Quadratmetern. Diese sind an zehn Nutzer vermietet, wobei die Rieck Logistik-Gruppe und Amazon die größten Flächen belegen. Die Objekte in Laatzen umfassen circa 127.000 Quadratmeter vermietbare Fläche, die sich vier Unternehmen teilen. Die Immobilien in Magdeburg werden von zehn Unternehmen belegt. Der Logistikdienstleister Rhenus nutzt den Hauptanteil der Flächen.

In Göttingen umfasst die vermietbare Fläche 86.000 Quadratmeter. Die beiden Gebäude sind an drei Unternehmen vermietet, wobei MediaMarktSaturn der Hauptnutzer ist. Die drei Gebäude in Gießen mit einer Fläche von mehr als 210.000 Quadratmeter sind an vier Nutzer vermietet. Der Hauptnutzer ist hier Zalando.