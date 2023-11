Mal wieder eine Logistik-Transaktion: HIH Invest kauft für Spezialfonds ein

Deutsche Finance kauft Logistik-Portfolio in GB in Höhe von 177 Millionen Pfund

Die in London ansässige Deutsche Finance International, ein Tochterunternehmen der Deutsche Finance Group, hat im Rahmen eines Joint-Venture mit Argo Real Estate ein Portfolio an Logistikimmobilien in Großbritannien in Höhe von 177 Millionen Britische Pfund (GBP) erworben.