Der Grundstein für ein erfolgreiches Immobilieninvestment – Zweitmarktfonds der HTB Group

Der Immobilien-Zweitmarkt bietet Chancen, die im klassischen Primärmarkt längst ausgeschöpft sind. Während dort neue Fonds meist mit hohen Einstiegspreisen starten, entsteht am Zweitmarkt der Preis durch Angebot und Nachfrage, nicht durch den Net Asset Value. Dadurch lassen sich aktuell besonders attraktive, teilweise deutlich unterbewertete Beteiligungen erwerben.

Systematik statt Zufall

Das Portfoliomanagement der HTB Group analysiert seit über zwanzig Jahren den Markt für geschlossene Immobilienfonds. Grundlage ist eine einzigartige Datenbank mit der Historie von rund 1.200 Fonds. An etwa 320 davon ist die HTB bereits beteiligt. Diese Marktkenntnis, kombiniert mit enger Vernetzung zu Asset Managern und Betreibern, ermöglicht präzise Bewertungen und gezielte Investitionsentscheidungen.

Breite Diversifikation für stabile Erträge

Jede Beteiligung wird nach einem klaren Schema ausgewählt: Mischung aus soliden Ausschüttungsfonds und Objekten mit Entwicklungspotenzial, regionale Streuung, unterschiedliche Nutzungsarten, von Büro über Logistik bis Pflege sowie Diversifikation über Mieter und Betreiber. Die HTB Zweitmarktfonds verzichten bewusst auf Fremdwährungen und Bankdarlehen. Das Ergebnis: ein robustes Portfolio, unabhängig von Zins- und Währungsschwankungen.

Nachhaltig ertragreich

Diese Strategie zahlt sich aus. Die HTB Zweitmarktfonds überzeugen seit zwei Jahrzehnten mit überdurchschnittlicher Performance und verlässlichen Ausschüttungen, sowohl während der Laufzeit als auch beim Exit. Das innovative Steuerkonzept sorgt zudem für planbare Nachsteuerrenditen.

Sicherheit durch Erfahrung

Für viele Anleger ob privat oder institutionell ist die Kombination aus Substanzwert, laufendem Cashflow und professionellem Management ein entscheidender Faktor. Wer heute in Sachwerte investieren will, findet im HTB Zweitmarktfonds einen soliden Grundbaustein für sein Immobilienportfolio.

Die Erfolgsserie der HTB-Immobilien-Zweitmarktfonds steht für Stabilität, Transparenz und Leistungsstärke. Und sie wird fortgeschrieben mit einem klaren Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber den Investoren. Klingt gut? Ist es auch.

Autor: Jörg-Karsten Hagen, Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH