Newsletter
Podcast
Videos
Suche
Anzeige

Der Grundstein für ein erfolgreiches Immobilieninvestment – Zweitmarktfonds der HTB Group

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Seit dem 1. Juni 2025 führt Jörg-Karsten Hagen die Geschäfte der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH. Der erfahrene Asset-Management-Experte bringt tiefes Know-how im Handel mit Zweitmarktanteilen institutioneller und privater Anleger mit. Sein Ziel: stabile, renditestarke und zugleich transparente Sachwertlösungen für ein anspruchsvolles Investorenumfeld. 

Der Immobilien-Zweitmarkt bietet Chancen, die im klassischen Primärmarkt längst ausgeschöpft sind. Während dort neue Fonds meist mit hohen Einstiegspreisen starten, entsteht am Zweitmarkt der Preis durch Angebot und Nachfrage, nicht durch den Net Asset Value. Dadurch lassen sich aktuell besonders attraktive, teilweise deutlich unterbewertete Beteiligungen erwerben. 

Systematik statt Zufall 

Das Portfoliomanagement der HTB Group analysiert seit über zwanzig Jahren den Markt für geschlossene Immobilienfonds. Grundlage ist eine einzigartige Datenbank mit der Historie von rund 1.200 Fonds. An etwa 320 davon ist die HTB bereits beteiligt. Diese Marktkenntnis, kombiniert mit enger Vernetzung zu Asset Managern und Betreibern, ermöglicht präzise Bewertungen und gezielte Investitionsentscheidungen. 

Breite Diversifikation für stabile Erträge 

Jede Beteiligung wird nach einem klaren Schema ausgewählt: Mischung aus soliden Ausschüttungsfonds und Objekten mit Entwicklungspotenzial, regionale Streuung, unterschiedliche Nutzungsarten, von Büro über Logistik bis Pflege sowie Diversifikation über Mieter und Betreiber. Die HTB Zweitmarktfonds verzichten bewusst auf  Fremdwährungen und Bankdarlehen. Das Ergebnis: ein robustes Portfolio, unabhängig von Zins- und Währungsschwankungen. 

Nachhaltig ertragreich 

Diese Strategie zahlt sich aus. Die HTB Zweitmarktfonds überzeugen seit zwei Jahrzehnten mit überdurchschnittlicher Performance und verlässlichen Ausschüttungen, sowohl während der Laufzeit als auch beim Exit. Das innovative Steuerkonzept sorgt zudem für planbare Nachsteuerrenditen. 

Sicherheit durch Erfahrung 

Für viele Anleger ob privat oder institutionell ist die Kombination aus Substanzwert, laufendem Cashflow und professionellem Management ein entscheidender Faktor. Wer heute in Sachwerte investieren will, findet im HTB Zweitmarktfonds einen soliden Grundbaustein für sein Immobilienportfolio. 

Die Erfolgsserie der HTB-Immobilien-Zweitmarktfonds steht für Stabilität, Transparenz und Leistungsstärke. Und sie wird fortgeschrieben mit einem klaren Bekenntnis zur Verantwortung gegenüber den Investoren. Klingt gut? Ist es auch.

Autor: Jörg-Karsten Hagen, Geschäftsführer der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/der-grundstein-fuer-ein-erfolgreiches-immobilieninvestment-zweitmarktfonds-der-htb-group-708751/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.