Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Höhenflug am Zweitmarkt im August – Kurssprung bei Immobilienfonds

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: KI-generiert mit ChatGPT
Symbolbild.

Nach Monaten rückläufiger Kurse und einem leichten Anstieg im Juli verfestigte sich die Trendwende am Zweitmarkt im August deutlich. Vor allem Immobilienbeteiligungen verzeichneten kräftige Anstiege und hoben den Durchschnittskurs auf ein Jahreshoch. Doch auch Schiffe legten zu.


Im August zeigten die Zweitmarkt-Kurse erstmals seit Monaten eine deutliche Aufwärtsbewegung, so der Monatsbericht der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG. Der Durchschnittskurs für den Gesamtmarkt stieg von 59,92 Prozent im Juli auf 76,03 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand des Jahres. Haupttreiber waren Immobilienbeteiligungen, die mit einem Anteil von 82,74 Prozent das Geschehen klar dominierten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach anhaltenden Rückgängen in den Vormonaten mit Ausnahme Juli verzeichnete das Immobiliensegment im August eine spürbare Erholung. Besonders US-Shoppingcenter und Australien-Beteiligungen setzten ihren Aufwärtstrend fort. Aber auch Objekte in Deutschland, Luxemburg und Österreich stießen auf größere Nachfrage. Der Durchschnittskurs im Segment kletterte von 60,88 Prozent im Juli auf 79,22 Prozent.

Schiffsfonds mit Kursgewinnen, aber wenig Angebot

Auch Schiffsbeteiligungen entwickelten sich positiv. Der Durchschnittskurs stieg von 54,76 auf 67,01 Prozent. Allerdings blieb der Markt von einem knappen Angebot geprägt. Vermittlungen bei Containerschiffen bildeten die Ausnahme. Etwas mehr Dynamik zeigte sich bei LNG-Tankern, die bei steigenden Kursen verstärkt gehandelt wurden. Insgesamt wurden 30 Transaktionen registriert, nach 50 Transaktionen im Juli. Der Segmentanteil am Gesamtmarkt lag bei 9,89 Prozent.

Stabile Entwicklung bei sonstigen Beteiligungen

Bei den unter „Sonstige Beteiligungen“ gefassten Anlageklassen – darunter Private Equity, Erneuerbare Energien und Flugzeugfonds – zeigte sich ein weitgehend stabiles Bild. Infrastruktur- und Erneuerbare-Energien-Beteiligungen wurden kaum gehandelt. Flugzeugfonds waren hingegen stärker gefragt. Der Durchschnittskurs lag mit 52,40 Prozent nahezu unverändert und in der Nähe des Jahresschnitts von 53,41 Prozent.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/hoehenflug-am-zweitmarkt-im-august-kurssprung-bei-immobilienfonds-702714/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.