Deutsche Bank: Aktienrückkauf abgeschlossen

Zwischen dem 2. August und dem 8. Dezember 2023 wurden 45,5 Mio. Aktien oder 2,23% des Grundkapitals der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 9,88 Euro je Aktie zurückgekauft.

Zusammen mit der Dividende von 0,6 Milliarden Euro, die im Mai 2023 gezahlt wurde, beläuft sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre im Jahr 2023 auf über 1 Milliarde Euro. Für die Jahre 2022 und 2023 summieren sich die Gesamtausschüttungen an die Aktionäre auf 1,766 Milliarden Euro.

Diese Ausschüttungen stellen einen weiteren Schritt in Richtung des Ziels dar, für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 insgesamt rund 8 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben. Bei der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 am 25. Oktober hat die Deutsche Bank ihren Kapitalausblick angehoben. Sie sieht das Potenzial, bis 2025 zusätzlich rund 3 Milliarden Euro an Kapital freizusetzen, was Spielraum für weitere und beschleunigte Ausschüttungen sowie für weitere Investitionen in das Geschäft bietet.