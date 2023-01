Deutsche Finance platziert 1,1 Milliarden Euro in 2022

Die Deutsche Finance Group hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 Eigenkapital in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro platziert. Dabei hat sich das Volumen im Privatkundengeschäft mehr als verdoppelt. Auch die Assets under Management stiegen weiter an.

Im Rahmen des Platzierungsergebnisses entfielen rund 750 Millionen Euro auf den institutionellen Geschäftsbereich, teilt das Unternehmen mit. Im Privatkundengeschäft hat die Deutsche Finance demnach ein Rekordergebnis von rund 340 Millionen Euro erzielt und damit die Vorjahresplatzierung mehr als verdoppelt.

Die Assets under Management der Deutsche Finance Group wurden im vergangenen Jahr um rund 2,1 Milliarden Euro signifikant gesteigert und betragen zum 31. Dezember 2022 rund 11,7 Milliarden Euro. Neben den institutionellen Club Deals mit Life-Science Immobilien in den USA waren der Mitteilung zufolge auch institutionelle Fondsstrategien mit Value Add Investmentrategien in Europa für den Wachstum des Konzerns verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr über das hervorragende Platzierungsergebnis in 2022“, so Thomas Oliver Müller und Dr. Sven Neubauer, Executive Partner der Deutschen Finance Group.