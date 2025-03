MPE kündigt Auszahlungen für fünf Private-Equity-Fonds an

Nach 17 Ausschüttungen im Jahr 2024 nehmen einer Mitteilung des Unternehmens zufolge nun fünf RWB-Dachfonds die ersten Auszahlungen in diesem Jahr vor:

Asia II: 50 Prozent (2. Auszahlung)

Asia III: 15 Prozent (1. Auszahlung)

Germany III: 10 Prozent (8. Auszahlung)

Infrastructure India I: 10 Prozent (6. Auszahlung)

Special Situations: 15 Prozent (4. Auszahlung)

Der Dachfonds Asia II hat den Angaben zufolge seine erste Auszahlung im Jahr 2024 vorgenommen und erreicht jetzt mit einer großen Auszahlung in Höhe von 50 Prozent eine Quote von insgesamt 70 Prozent. Der Germany III hat unterdessen mit der achten Auszahlung die 100-Prozent-Marke überschritten.

„Das Thema Private Equity für Privatanleger liegt dank der Entwicklungen im Zuge des ELTIFs aktuell im Trend. Unsere Auszahlungen sind der beste Beweis dafür, wie dieses Kundensegment erfolgreich von dieser Anlageklasse profitieren kann – und das bereits seit über 25 Jahren“, sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity.

Seitenhieb auf ELTIF-Anbieter

ELTIF ist die Abkürzung für European Long Term Investment Fund. Dieses Vehikel wurde Anfang 2024 grundlegend reformiert. Seitdem sind bereits diverse ELTIFs für Privatanleger auf den Markt gekommen, von denen ein Großteil in Private Equity investiert. Nicht wenige der neuen Anbieter behaupten, damit sei diese Assetklasse nun „erstmals“ auch für Privatanleger verfügbar, was mit Blick auf die MPE-Historie nicht zutrifft. Lemkes Statement ist insofern auch ein Seitenhieb auf diese Anbieter.

Die fünf genannten Private-Equity-Dachfonds von MPE befinden sich allesamt in der sogenannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt. Die Auszahlungen enthalten demnach auch die anteilige Rückzahlung des jeweils investierten Kapitals.