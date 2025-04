Vermögen aller Immobilien-AIFs in Europa weiter gestiegen

Auf die Zahlen weist die Service-KVG Intreal unter Berufung auf die aktuellen Statistiken der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) hin. Gegenüber dem Stand von 999,4 Milliarden Euro zum Jahresende 2023 stieg das Gesamt-Nettofondsvermögen im Jahresverlauf 2024 demnach um rund 35,5 Milliarden Euro beziehungsweise um rund 3,6 Prozent. Parallel nahm auch die Zahl der europäischen Immobilien-AIFs weiter zu. Nach 3.949 Fonds zum Jahresende 2023 weist die EFAMA-Statistik per Ende 2024 eine Gesamtzahl von 4.032 Immobilien-AIFs aus.

„Mit Blick auf das vierte Quartal 2024 haben sich die Entwicklungen der vorangegangenen Quartale weiter fortgesetzt. Die Zahl der Fonds hat sich ebenso erhöht wie deren gesamtes Nettofondsvermögen. Hierin spiegelt sich zum einen die weitere Stabilisierung des Preisniveaus an den europäischen Immobilienmärkten wider, die sich positiv auf die Wertentwicklung der Immobilien auswirkt und somit offensichtlich die Nettomittelabflüsse überkompensieren konnte. Zum anderen zeigt sich, dass aufseiten der Investoren nach wie vor Interesse an der Auflegung von neuen Immobilien-AIF besteht“, sagt Rudolf Kömen, Geschäftsführer der Intreal Luxembourg.

Heterogenes Bild bei Mittelzu- und -abflüssen

Bezüglich der Mittelzu- beziehungsweise -abflüsse ergibt sich im Detail einmal mehr ein heterogenes Bild. Die mit Abstand höchsten Mittelabflüsse, welche sich auf knapp 4,5 Milliarden Euro summierten, waren bei niederländischen Immobilien-AIFs zu verzeichnen. Negative Salden gab es zudem in Großbritannien (minus 1,7 Milliarden Euro) und Österreich (minus 1,6 Milliarden Euro), mit einigem Abstand gefolgt von Deutschland (minus 616 Millionen Euro) und Finnland (minus 411 Millionen Euro). Die höchsten Nettomittelzuflüsse im Jahresverlauf 2025 verzeichneten dagegen Irland (plus 1,2 Milliarden Euro), die Schweiz (plus 949 Millionen Euro), die Türkei (plus 883 Millionen Euro) sowie Luxemburg (plus 623 Millionen Euro).

Rudolf Kömen kommentiert: „Nachdem wir im vergangenen Jahr insgesamt wenig neue Fondsauflagen gesehen haben, erwarten wir für 2025 eine leichte, aber doch spürbare Verbesserung. Insbesondere institutionelle Investoren dürften in diesem Jahr wieder höhere Beträge in Immobilien-AIFs investieren. Das spiegeln die Gespräche wider, die wir zurzeit führen und bei denen wir davon ausgehen, dass sie in den kommenden Monaten zur Auflage weiterer neuer Fonds führen werden.“