DEVK: Michael Knaup wird neuer Vorstandsvorsitzender

Michael Knaup wird zum 1. Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der DEVK Versicherungen. Das haben die Aufsichtsräte der DEVK-Muttergesellschaften beschlossen. Knaup ist seit rund 30 Jahren bei dem Kölner Versicherer und gehört seit 2015 dem Vorstand an. Mit damals 41 Jahren war er das jüngste Mitglied im Vorstand. „Ich freue mich sehr“, so Gottfried Rüßmann, „dass die DEVK mit Michael Knaup einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommt, der viele Unternehmensbereiche gut kennt und die DEVK in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.“

Vom Azubi zum Vorstandsvorsitzenden

Seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte Knaup Mitte der 1990er Jahre bei der DEVK. Der gebürtige Kölner studierte anschließend an der Fachhochschule Köln Wirtschaftswissenschaften. In dieser Zeit sammelte er auch Erfahrungen als freier Journalist und Mitarbeiter der Allianz AG in München und Dubai und kehrte dann zur DEVK zurück und machte dort Karriere: vom stellvertretenden Gruppenleiter im Zentralen Service Center über den Leiter der Gruppe Werbung zum Abteilungsleiter für Markt- und Mitarbeiterkommunikation. Ab 2007 war Michael Knaup Pressesprecher der DEVK und Leiter der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation.

Steile Karriere als DEVK-Eigengewächs

2015 traut Knaup in den Vorstand der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG ein und verantwortete zunächst Projektportfolio-Management, Betriebsorganisation, Vertriebssysteme, Direktvertrieb, Unternehmenskommunikation und Zentralen Service.

Ab 2016 wurde seine Zuständigkeit um IT und Datenschutz erweitert, später kamen die Organisation von Gremiensitzungen sowie ab 2021 Sach-HUK Produktentwicklung und Betrieb hinzu. Bis Ende 2025, dem Ausscheiden von Rüßmann, übernimmt Knaup weiterhin Projektportfolio-Management, IT sowie Sach-HUK Produktentwicklung und Betrieb.

Neue Ressortverteilung ab 2025

Perspektivisch seien mit der neuen Aufstellung im Vorstand Veränderungen bei den Ressortzuständigkeiten verbunden, teilte die DEVK mit. Mit dem Renteneintritt von Bernd Zens übernimmt Vorständin Annette Hetzenegger (58) den Bereich Kapitalanlagen inklusive Immobilienanlagen komplett. Und zusätzlich zu seinem Bereich verantwortet Dr. Michael Zons mit dem Ausscheiden von Zens die Sparte Sach-HUK Schaden. Für die geplanten Veränderungen der Zuständigkeiten ist die Zustimmung der BaFin erforderlich. Weitere Ressortverschiebungen hat die DEVK bereits angekündigt.