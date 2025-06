Vorstandswechsel bei der Ideal – Marc Schwetlik folgt auf Karlheinz Fritscher

Die Ideal Versicherungsgruppe stellt die Weichen für einen Vorstandswechsel. Zum 1. Oktober 2025 tritt Marc Schwetlik in die Vorstände der Gruppe ein. Er übernimmt das Ressort Kapitalanlage und Beteiligungen von Karlheinz Fritscher, der Ende des Jahres 2025 altersbedingt ausscheiden wird.

Der 55-jährige Schwetlik kommt von der Unternehmensgruppe die Bayerische, bei der er seit 2011 tätig ist, zuletzt als Chief Investment Officer. Zuvor war er zwölf Jahre bei der Talanx AG, zuletzt als Leiter Asset Management. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft bringt er umfassende Expertise in der strategischen Vermögensanlage mit.

Karlheinz Fritscher, der die Ideal zum Jahresende verlässt, blickt auf zwei Jahrzehnte im Unternehmen zurück. 15 Jahre davon gehörte er dem Vorstand an. Seine Kapitalanlagestrategie – antizyklisch und bewusst abseits marktüblicher Normen – bescherte der Gruppe in der Vergangenheit nicht nur stabile Erträge, sondern auch hohe Anerkennung in der Branche.

„Mit dem Ausscheiden von Karlheinz Fritscher geht eine lange Zeit erfolgreicher Zusammenarbeit zu Ende. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, erklärt Vorstandschef Maximilian Beck. „Mit seiner über einen langen Zeitraum erfolgreich nachgewiesenen Kapitalmarkt-Expertise ist Marc Schwetlik der richtige Nachfolger.“