Wechsel zur VPV: Mansoer Weigert übernimmt neu geschaffenen Bereich „Zentrale Vertriebsunterstützung“

Zum 1. Januar 2025 wird Mansoer Weigert (43) die Leitung des neu geschaffenen Bereichs „Zentrale Vertriebsunterstützung“ bei der VPV übernehmen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Versicherungswesen und Marketing bringt Weigert hervorragende Voraussetzungen mit, um den Bereich Zentrale Vertriebsunterstützung strategisch weiterzuentwickeln und zukunftsweisende Impulse zu setzen.

Mansoer Weigert ist gelernter Versicherungskaufmann und blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn in verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Münchener Verein Versicherungsgruppe in München zurück. In seiner letzten Position als Abteilungsleiter im Marketing war er unter anderem für die Bereiche Incentivierung, Online-Marketing sowie den Ausbau der Social-Media-Präsenz verantwortlich. Zusätzlich betreute er als Vorstandsbevollmächtigter die Kernzielgruppe „Handwerk“ und unterstützte aktiv die Zusammenarbeit mit Handwerksinstitutionen.

„Mit seinem fundierten Know-how und seiner Erfahrung in der Entwicklung zielgerichteter Marketingstrategien wird Mansoer Weigert die Weiterentwicklung des Bereichs Zentrale Vertriebsunterstützung maßgeblich vorantreiben,“ so Dietmar Stumböck, Vertriebsvorstand der VPV. „Wir freuen uns, ihn als Führungskraft für diesen zentralen Unternehmensbereich gewonnen zu haben.“

Weigert soll zusammen mit seinem Team den Bereich Zentrale Vertriebsunterstützung als wichtigen Bestandteil der VPV-Strategie weiter ausbauen. Ziel sei, die Marktposition des Unternehmens nachhaltig zu stärken, teilte die VPV weiter mit.