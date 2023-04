Die Bayerische verlängert Gaming-Hauptsponsorvertrag

Nach zwei gemeinsamen Jahren wird die E-Sponsor-Partnerschaft bis Ende 2024 verlängert und umfassend ausgebaut. Daraus sind Erfolge wie ein Meistertitel in der deutschen Strauss Prime League sowie Top-Platzierungen auf europäischer Bühne (EU Masters) entstanden. Jüngst erreichte das League of Legends Team den dritten Platz in der Strauss Prime League. Neben sportlichen Erfolgen lag ein Schwerpunkt der bisherigen Partnerschaft aber auch auf der Förderung der Fannähe, was sich in einem von der Community entworfenen Spielertrikot für das League of Legends Team niederschlug.

Künftig wird die Bayerische nicht nur das BIG League of Legends Team als Hauptpartner unterstützen, sondern ihr Engagement auf das BIG Chroma Team – ebenfalls in Form einer Hauptpartnerschaft – ausdehnen. Der Fokus in diesem Bereich liegt darauf, Hand in Hand den Weg für Toleranz und Diversität im E-Sport zu ebnen. Darüber hinaus werden auch die BIG Trackmania-Fahrer von der Bayerischen beim Trackmania World Cup als Partner unterstützt.

„Wir sind begeistert vom Erfolg des E-Sports und um hier noch einen weiteren Meilenstein zu setzen, erweitern wir unser Engagement um das BIG Chroma Team“, so Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen, unter anderem zuständig für Marketing.

Berlin International Gaming – bekannt als BIG – ist eine der erfolgreichsten europäischen E-Sport-Organisationen. Derzeit beschäftigt die deutsche Organisation professionelle Teams und Spieler in sechs verschiedenen Titeln, darunter League of Legends, CS:GO, Quake Champions, Trackmania, StarCraft 2 und Tekken, die jeweils zu den besten in Deutschland und Europa gehören.Neben dem Erwerb eines BLAST Premier Partner-Slots im Januar 2021 konnte BIG im Oktober 2021 nach einem kompetitiven Bieterverfahren auch einen Partner-Slot in der ESL Pro League erwerben.