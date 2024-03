Die besten BU-Versicherer im Stabilitätsrating

Der Preiswettbewerb in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bleibt demnach intensiv, während das Interesse an BU-Versicherungen steigt. Einige Anbieter senkten die Überschüsse, was zu höheren Prämien oder geringeren Leistungen für Kunden führte.

Das BU-Stabilitätsrating zeigt, welche Versicherer langfristig verlässliche Konditionen bieten. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Finanzstärke der Unternehmen wurden bewertet.

Die Tabelle zeigt die Versicherer, die mit Höchstnote abgeschnitten haben:

Quelle: map-report by Franke und Bornberg