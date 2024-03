Fünf Trends, die die digitale Zukunft der Assekuranz prägen werden

Integriert an die Endkunden? Warum Embedded Insurance noch nicht vollends funktioniert

Embedded Insurance ist aktuell ein heißes Eisen in der Assekuranz. Wieder einmal. Im Grunde geht es dabei um das Hinzufügen von Versicherungsdienstleistungen zu einem Konsumprodukt. Das war schon in den 90er Jahren so, als es noch produktakzessorische Versicherung hieß. Von Stephen Voss