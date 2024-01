Ecclesia Gruppe: Zwei Neuzugänge in der Geschäftsleitung

Aspin wurde zum 1. Januar 2024 in die Geschäftsleitung bestellt und verantwortet als Chief People Officer den Bereich Personal der gesamten Unternehmensgruppe. Am 1. Juli 2024 folgt Thomas Olaynig. Er übernimmt die Leitung des Ressorts „Produkt- und Portfoliomanagement“ bei der Detmolder Maklergruppe. Beide berichten in ihren neuen Rollen direkt an Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe.

Hauptaufgabe der 51-jährigen Aspin ist nach Eccelsia-Angaben die Ausgestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung der Personalstrategie sowie die Internationalisierung der HR-Funktion. Ziel sei es, ein strategisches und zukunftsgerichtetes Personalmanagement zu etablieren, um den anhaltenden Wachstumskurs der Ecclesia Gruppe fortzusetzen und diesen effizient und effektiv zu unterstützen. Aspin war zuletzt Chief People Officer und Mitglied des Vorstandes in der Gebäude- und Facility Management-Unternehmensgruppe Gegenbauer und dort für die Bereiche HR, Health & Safety sowie Datenschutz verantwortlich.

Mit Thomas Olaynig konnte die Detmolder einen ausgewiesenen Versicherungsexperten für die Gruppe gewinnen, weil er über langjähriges Fach- und Führungs-Know-how verfügt. Als Leiter des Ressorts „Produkt- und Portfoliomanagement“ soll er künftig die Wachstumspläne der Unternehmensgruppe durch Ausgestaltung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen, innovativen Produktlandschaft vorantreiben.

Aktuell ist der 42-Jährige Leiter Corporate Risk & Broking für die DACH-Region und Polen sowie Geschäftsführer bei Willis Towers Watson. Davor war er von 2004 bis 2022 beim Versicherungsmakler Marsh tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Olayding gilt als Kenner des Marktgeschehens, ist sehr gut vernetzt und verfüge über die notwendige Managementerfahrung, das komplexe Ressort erfolgreich zu managen, betont Ecclesia.